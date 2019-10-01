|
Поезд метро останавливался в тоннеле между «Михалово» и «Грушевкой». В подземке объяснили причину
02.10.2019 17:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня днем один из поездов метро останавливался в перегоне между станциями «Михалово» и «Грушевка», были перебои и в движении других поездов. TUT.BY спросил в Минском метрополитене, что это было.
Читательница Ольга сообщила TUT.BY, что днем 2 октября в одном из поездов метро возникла проблема.
— Мы минут пять, не меньше, ехали по перегону от «Михалово» до «Грушевки». Поезд останавливался, и машинист бегал по вагонам. Было страшновато в тоннеле метр ехать, метр стоять. На «Грушевке» нас высадили и пересадили на другой поезд.
Это случилось ориентировочно в 13.35 — 13.40.
Поезд, в который пересадили пассажиров, тоже на какое-то время останавливался в тоннеле.
— Наверное, потому что сломавшийся поезд впереди с трудом добирался на «Институт культуры», — предположила пассажир.
Еще один пользователь сообщил, что примерно в то же время один из поездов стоял дольше обычного на станции метро «Якуба Коласа».
Как
— Машинист осмотрел один из узлов в составе. Затем поезд проследовал до станции «Грушевка», где пассажиров высадили.
Состав отправили в депо для техобслуживания. Движение поездов на линии в это время регулировали диспетчеры.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Было страшновато в тоннеле метр ехать, метр стоять», - сообщила в редакцию пассажир метро.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)