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Поезд метро останавливался в тоннеле между «Михалово» и «Грушевкой». В подземке объяснили причину

02.10.2019 17:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня днем один из поездов метро останавливался в перегоне между станциями «Михалово» и «Грушевка», были перебои и в движении других поездов. TUT.BY спросил в Минском метрополитене, что это было.

Читательница Ольга сообщила TUT.BY, что днем 2 октября в одном из поездов метро возникла проблема.

— Мы минут пять, не меньше, ехали по перегону от «Михалово» до «Грушевки». Поезд останавливался, и машинист бегал по вагонам. Было страшновато в тоннеле метр ехать, метр стоять. На «Грушевке» нас высадили и пересадили на другой поезд.

Это случилось ориентировочно в 13.35 — 13.40.


Фото: пользователь TUT.BY Ольга

Поезд, в который пересадили пассажиров, тоже на какое-то время останавливался в тоннеле.

— Наверное, потому что сломавшийся поезд впереди с трудом добирался на «Институт культуры», — предположила пассажир.

Еще один пользователь сообщил, что примерно в то же время один из поездов стоял дольше обычного на станции метро «Якуба Коласа».

Как рассказали в Минском метрополитене, поезд на перегоне «Михалово» — «Грушевка» в 13.42 понадобилось остановить из-за неисправности.

— Машинист осмотрел один из узлов в составе. Затем поезд проследовал до станции «Грушевка», где пассажиров высадили.

Состав отправили в депо для техобслуживания. Движение поездов на линии в это время регулировали диспетчеры.

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Теги: Минск
 
 
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«Было страшновато в тоннеле метр ехать, метр стоять», - сообщила в редакцию пассажир метро.
 
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