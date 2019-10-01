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Репортаж с учений в Литве: как готовятся к возможной аварии на БелАЭС, эвакуируют людей и раздают йод

02.10.2019 17:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

— Страха, что что-то произойдет на белорусской АЭС в моей семье нет, если только самый минимальный. Сейчас технологии сильно шагнули вперед, и я не думаю, что авария, как на других атомных станциях, повторится, — говорит Эдвин Андрукянец, 11-классник литовской гимназии в городе Пабради. Парень родом из деревни Андрукяны в Литве, что примерно в 30 километрах от белоруской АЭС.


2 октября, он, как и 49 других школьников, участвует в учениях, связанных с эвакуацией в случае ядерной аварии. В Литве уверены, что если катастрофа на Островецкой АЭС и вправду случится, родную деревню Эдвина отселят, но не только ее, а, вероятно, и всю 100-километровую зону, куда входит и Вильнюс. 30-километровая зона касается около 150 тысяч литовцев, а 100-километровая — населения в три раза больше.


Один из первых шагов эвакуации — профилактика таблетками йода

Национальные учения по гражданской защите в Литве начались 1 октября и закончатся 4 октября. Весь первый день людям на телефон приходили пуш-уведомления о том, что возникла экстренная ситуация, в зданиях срабатывала сигнализация, оповещая об эвакуации. По итогам первого дня выяснилось, что только 70% населения получили такие уведомления. Почему их не доставили еще 30% населения, специалисты будут разбираться. Но одна из версий, что в телефонах у людей не была подключена функция для экстренных оповещений. Если она работает, то сообщение приходит на экран, а не в виде привычной нам смс.


Пенсионерке Расмуте Гатинаускене из Вильнюса экстренное оповещение на телефон пришло.

— Кто может знать, как и что может быть с АЭС в Островце? — задается вопросом она. — Специально же никто аварию не будет делать. Конечно, лучше, чтобы этой станции не было. Опасения есть, потому что на атомных станциях уже были аварии. Это не только в Чернобыле, но и в Японии. Кажется, что уже в Японии все так идеально, что ничего не случится, но даже там была авария.

Сегодня 2 октября — второй день учений. Смоделирована ситуация, что Беларусь не сообщила Литве об инциденте на АЭС в Островце, но литовские системы мониторинга зафиксировали повышенный уровень радиации. И сегодня будут эвакуировать 50 школьников-волонтеров, проводить йодную профилактику и дезактивацию.


Почти 10 часов утра. Идет дождь, к деревянному зданию администрации деревни Магунай подъезжает автобус со школьниками. От литовского Магуная до белорусского Островца напрямик около 30 километров. Из больших автобусов учителя централизованно выводят школьников и сопровождают в деревянное здание сельской администрации. Вокруг — люди в масках и спецодежде. По коже бежит холодок. Впервые в жизни ощущаешь, как это — быть в центре невидимой угрозы. Если бы не знал, что все это учения и что АЭС еще не работает, можно было бы подумать, что эвакуация реальна.


Каждого школьника по очереди регистрируют, записывая имя и фамилию. На столе у специалистов литовской службы радиационной безопасности лежит упаковка с калия йодидом. Такая в аптеках в Литве сейчас стоит около 11 евро. Людям во время эвакуации должны давать таблетированный йод — сегодня, во время учений, вместо него подросткам дают по два леденца. Женщина в маске и костюме, напоминающем скафандр, объясняет, что их нужно принять прямо сейчас. Девочки и мальчики по очереди кладут конфеты в рот и отходят в сторону.


Школьникам уже объяснили: если услышишь сирену, нужно оставаться внутри здания или идти в первое здание, которое видишь, там нужно включить национальный канал радио или телевидения, и послушать, что делать дальше, куда идти и где ждать специалистов, которые начнут эвакуацию и проведут йодную профилактику.

В качестве участников учений в школе в городе Пабради выбирали добровольцев. Одним из них и стал Эдвин Андрукянец. Сегодня для волонтеров занятия отменили. И если школьник не очень верит в вероятность аварии на АЭС, то учительница из его школы Наталья Аленяускене считает, что все возможно, потому что «уже один раз было», говорит она, имея ввиду катастрофу в Чернобыле.

«У нас работала Игналинская АЭС — и электричество дешевле было»

После йодной профилактики детей снова ведут в автобусы, и они колонной в сопровождении машин полиции с включенными красными и синими маячками эвакуируются в город Швенченес. Он примерно в 50 километрах от места, где по сценарию учений детям дали таблетки йода в виде леденцов. Все это время мы едем за ними и видим, как литовские машины, едущие по встречной полосе, то и дело съезжают с дороги и останавливаются, чтобы дать проехать. Такое поведение на дороге предписывают правила дорожного движения в случае горящих маячков при сопровождении колонны.


Автобусы останавливаются около супермаркета в городке. Школьники выходят по одному. К каждому подходит специалист радиационной безопасности. Он тоже в экипировке: в специальном костюме на все тело и маске на лице. Дозиметром он замеряет радиационный фон, при этом просит каждого школьника повернуться, приподнять ноги и расставить руки.

Организаторы учений рассказывают, что в реальной жизни, если дозиметр в принципе покажет, что что-то не так, если есть хоть малейшее радиационное загрязнение, человека отправят на дезактивацию.


Пока идет радиационный контроль, к нашей группе подходит местный житель Швенченеса — Мечислав Симонай. Ему 75 лет, он литовец, но так как городок находится очень близко от белорусской границы — в восьми километрах, говорит с нами на «трасянцы». Мечислав Симонай боится не радиации, а войны и говорит, что если что-то реально произойдет и начнется эвакуации, то будет переселятся.

— У нас работала Игналинская АЭС — и хорошо, электричество дешевле было. И у вас людям электричество будет дешевле, — уверен он.


Пока мы общаемся, школьников уже проверили, и некоторых, у кого по сценарию дозиметр зафиксировал загрязнение, отправили на дезактивацию. Они подходят к еще одной группе людей в спецодежде и выполняют их команды: помыть в тазу с водой руки, затем ноги, потом пойти в палатку и переодеться в специальный скафандр. Из палатки подростки выходят в чистых комбинезонах и садятся в автобус. Следующий этап — дезактивация автобуса. Его пропускают через шланги с водой.


На сегодня учения окончены, завтра будут проверять, как в случае чрезвычайной ситуации сработает литовская радиационная разведка.

«Литва никогда не согласится с тем, что эту ядерную станцию запустят»

Учения, которые сейчас проходят в Литве, республиканские. В них участвует 20 учреждений, включая МВД, МЧС, подразделения Минздоровья, городские муниципалитеты. Также приехали наблюдатели из Польши, Эстонии и Великобритании. Сколько на них потратили денег, организаторы пока сказать не могут, так как финальные подсчеты будут после учений.


Дайнюс Гайжаускас, глава парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Литвы, объясняет, что во время этих учений важно понять, насколько их службы готовы к последствиям ядерных инцидентов.

— Недостатки, которые мы найдем, на вес золота, — говорит он.

— Вы всерьез воспринимаете угрозу, что что-то может случиться на АЭС в Островце? — спрашивает TUT.BY.

— Да, несомненно. И получая любую информацию о строительстве этой электростанции, мы очень чувствительно на это реагируем. Теперь мы уже знаем, что не один инцидент случился во время ее строительства. Это вызывает еще большие сомнения насчет безопасности. Я могу сказать, что Литва никогда не согласится с тем, что эту ядерную станцию запустят.


— Если что-то произойдет, вы будете эвакуировать только жителей 30-километровой зоны?

— Мы учитываем мнения и требования всех специалистов и теперь говорим о радиусе от 30 до 100 километров.

— Вильнюс тоже будете эвакуировать?

— Это зависит от ситуации.

Дайнюс Гайжаускас отмечает, что Литва не будет покупать электроэнергию с белорусской АЭС.

— Литва приняла закон, что мы никогда не будем покупать электричество с ядерных станций, которые считаются небезопасными. Надеемся, что поляки, эстонцы и латыши тоже будут иметь ввиду международные замечания и тоже не будут покупать, — прокомментировал он.


Напомним, белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 года, второй — в 2020-м. Генеральный подрядчик строительства БелАЭС — инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» (АСЭ).​

Литовское правительство говорит, что при строительстве БелАЭС не соблюдаются требования к безопасности и охране природы. Беларусь такие претензии категорически отвергает.

 
 
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В Литве проходят учения по гражданской защите. Во время них планируют проверить готовность служб к возможному инциденту на белорусской АЭС.
 
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