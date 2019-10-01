|
В Минском районе ищут 8-классницу. Она ушла в школу 30 сентября и пропала
02.10.2019 17:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Милиция ищет 8-классницу из деревни Городище (Минский район), которая 30 сентября ушла в школу и до сих пор не вернулась домой. Об этом
С заявлением о розыске обратилась мать школьницы и рассказала: 30 сентября, в понедельник, примерно в 12.50 ее 14-летняя дочь Виктория Ходаркевич ушла в школу и пропала.
Приметы: на вид 14−15 лет, худощавого телосложения, рост около 170 сантиметров, волосы светло-русые волнистые длинные, глаза светлые, косоглазие правого глаза.
Была одета: осенняя куртка синего цвета (на замке, с капюшоном), брюки черного цвета, ботинки черного цвета на замке, при себе имела рюкзак розового оттенка.
Граждан, которые владеют какой-либо информацией о местонахождении школьницы, просят сообщить об этом в Минское РУВД по телефонам: 8 (017) 2 672 639, 8 (044) 7 441 663.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14-летняя девушка ушла в школу в понедельник и до сих пор не вернулась.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)