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В Минском районе ищут 8-классницу. Она ушла в школу 30 сентября и пропала

02.10.2019 17:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Милиция ищет 8-классницу из деревни Городище (Минский район), которая 30 сентября ушла в школу и до сих пор не вернулась домой. Об этом сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.


Фото взято с сайта: УВД Миноблисполкома

С заявлением о розыске обратилась мать школьницы и рассказала: 30 сентября, в понедельник, примерно в 12.50 ее 14-летняя дочь Виктория Ходаркевич ушла в школу и пропала.

Приметы: на вид 14−15 лет, худощавого телосложения, рост около 170 сантиметров, волосы светло-русые волнистые длинные, глаза светлые, косоглазие правого глаза.

Была одета: осенняя куртка синего цвета (на замке, с капюшоном), брюки черного цвета, ботинки черного цвета на замке, при себе имела рюкзак розового оттенка.

Граждан, которые владеют какой-либо информацией о местонахождении школьницы, просят сообщить об этом в Минское РУВД по телефонам: 8 (017) 2 672 639, 8 (044) 7 441 663.

 
 
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14-летняя девушка ушла в школу в понедельник и до сих пор не вернулась.
 
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