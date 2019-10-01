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Почему в карточке врачи пишут «ОРВИ», а не «грипп»? Объяснил глава Минздрава
02.10.2019 18:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министр здравоохранения Владимир Караник объяснил, почему в сезон простуд в карточке врачи часто не пишут диагноз «грипп», вместо него указано «ОРВИ».
— ОРВИ — это острая респираторная вирусная инфекция. К разделу ОРВИ во многом относится и грипп, который является острой вирусной инфекцией. Поставить точно диагноз «грипп» можно по результатам вирусологического исследования, которое зачастую не проводится, — сказал Владимир Караник. — То, что пишется «ОРВИ», — это констатация клинического проявления болезни. И врач только может предположить: это грипп, это аденовирусная инфекция либо какая-то другая.
Министр добавил, что подходы к лечению любой вирусной инфекции сопоставимы.
— При некоторых формах гриппа требуется более патогенетическое лечение. И если эти штаммы будут у нас зафиксированы, то это лечение будет назначаться.
Владимир Караник надеется, что если вакцинация в стране пройдет успешно, то эпидемии гриппа в этом году в стране не будет.
Напомним, в 2019 году
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Министр здравоохранения Владимир Караник объяснил, почему в сезон простуд в карточке врачи часто не пишут диагноз «грипп», вместо него указано «ОРВИ».
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