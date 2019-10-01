Почему в карточке врачи пишут «ОРВИ», а не «грипп»? Объяснил глава Минздрава

Источник материала: Tut.by

Министр здравоохранения Владимир Караник объяснил, почему в сезон простуд в карточке врачи часто не пишут диагноз «грипп», вместо него указано «ОРВИ».

— ОРВИ — это острая респираторная вирусная инфекция. К разделу ОРВИ во многом относится и грипп, который является острой вирусной инфекцией. Поставить точно диагноз «грипп» можно по результатам вирусологического исследования, которое зачастую не проводится, — сказал Владимир Караник. — То, что пишется «ОРВИ», — это констатация клинического проявления болезни. И врач только может предположить: это грипп, это аденовирусная инфекция либо какая-то другая.

Министр добавил, что подходы к лечению любой вирусной инфекции сопоставимы.

— При некоторых формах гриппа требуется более патогенетическое лечение. И если эти штаммы будут у нас зафиксированы, то это лечение будет назначаться.

Владимир Караник надеется, что если вакцинация в стране пройдет успешно, то эпидемии гриппа в этом году в стране не будет.

Напомним, в 2019 году планируется охватить профилактическими прививками против гриппа не менее 40% населения страны. До 75% тех, кого планируют привить, — люди из групп риска. Это дети, в том числе в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, взрослые с хроническими заболеваниями, лица с иммуносупрессией, лица в возрасте старше 65 лет, медицинские и фармацевтические работники, сотрудники госорганов, обеспечивающие безопасность государства и жизнедеятельность населения.