Об организации призыва граждан на срочную военную службу и службу в резерве

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Должностным лицам местных исполнительных и распорядительных органов, иных организаций, ответственных за военно-учетную работу, в соответствии со статьей 9 Закона «О воинской обязанности и воинской службе» по требованию военного комиссара оповещать граждан об их вызове в военный комиссариат. Руководителям организаций, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, должностным лицам (работникам) этих организаций, ответственным за военно-учетную работу:

12.1. организовать своевременное оповещение граждан, подлежащих вызову на мероприятия призыва на срочную военную службу, службу в резерве, путем вручения повесток военного комиссариата, обеспечить их своевременную явку на мероприятия призыва на срочную военную службу, службу в резерве. При увольнении с работы гражданам, призванным на срочную военную службу, по представлению повестки на отправку к месту срочной военной службы, своевременно выплачивать выходное пособие, предусмотренное Трудовым кодексом Республики Беларусь;

12.2. освободить от работы (учебы) призывников на время, необходимое для прохождения медицинского освидетельствования и призывной комиссии, при необходимости отозвать призывников из командировок;

12.3. оказывать помощь в изучении моральных и деловых качеств призывников и их семейно-имущественного положения, выдавать своевременно призывникам полные и объективные характеристики, отражающие их производственную деятельность, морально-психологические качества.

Гражданам, подлежащим призыву на срочную военную службу, службе в резерве в августе – ноябре 2019 года и не получившим персональную повестку о явке на мероприятия по призыву на срочную военную службу, службе в резерве, необходимо лично прибыть в военный комиссариат по адресу: г. Борисов, ул. Л. Чаловской, д. 58, имея с собой документ, удостоверяющий личность.

Руководителей организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, должностных лиц (работников) этих организаций, ответственных за военно-учетную работу, за не оповещение призывников о вызове либо воспрепятствование их явке в военный комиссариат, привлекать к ответственности в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.