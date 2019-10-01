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Борисовский район отмечен в республиканском конкурсе «Лучший город (район) и область для бизнеса Беларуси – 2019»

02.10.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В мероприятии приняли участие представители органов государственной власти, дипломатического корпуса, предпринимательских структур, общественного сектора, а также журналисты республиканских и региональных СМИ.

Как известно, данный конкурс проводится в стране ежегодно с 2008 г. по инициативе союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства» совместно с региональными бизнес-ассоциациями и при поддержке Министерства экономики Беларуси.

В нынешнем году в конкурсе приняли участие 138 из 143 регионов нашей страны. А определение победителей прошло по 10 основным номинациям и двум дополнительным. При этом экспертное жюри из представителей госорганов и бизнес-ассоциаций, а также ведущих экономистов провело оценку целого ряда показателей и факторов. Учитывалось количество действующих субъектов хозяйствования в районе (области, городе), объем собираемых налогов, удельный вес созданных новых рабочих мест, темп роста этих показателей по сравнению с прошлым годом и т.д.

И вот наконец озвучено принятое решение и названы лучшие регионы Беларуси для бизнеса с наиболее развитой деловой активностью и самыми благоприятными в масштабах страны условиями для развития предпринимательства. Борисовский район удостоен Благодарности за создание благоприятных условий для развития бизнеса в регионе.

Как пояснил председатель высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства В.Н. Карягин, основной и неизменной задачей конкурса является расширение диалога бизнеса и власти, в том числе на местах, повышение активности региональных бизнес-ассоциаций, формирование положительного имиджа регионов-победителей через соответствующие информационные ресурсы, а также поощрение сотрудников областных, районных и городских исполкомов, руководителей региональных бизнес-ассоциаций, журналистов и других людей, вносящих весомый вклад в экономическое развитие своего региона. В числе многих плюсов конкурс помогает определить проблемы субъектов хозяйствования малого, среднего и крупного бизнеса в разных регионах страны, уровень развития предпринимательской инфраструктуры в них и государственно-частного партнерства, а также установить тесные контакты с руководителями подразделений местных исполнительных комитетов, курирующих сектор экономики.

Елена БРИЦКАЯ, фото автора

 
 
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