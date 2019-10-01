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«Крыж пакуты ледзь відаць». В Куропатах лесхоз высаживает кусты и деревья, активисты возмущены
02.10.2019 18:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Днем 2 октября в Куропатах стали высаживать деревья и кусты. Общественные активисты опасаются, что они закроют кресты, установленные на территории урочища.
Видео и фотографии из Куропат
Кусты высаживали сегодня на территории мемориала «Куропаты» от центрального входа до крестовой аллеи.
— Сёння садзілі кусты, яны высокія — каля дзьвюх метраў. Калі ідзеш па дарожцы, Крыж пакуты ледзь відаць. Пэўна, метраў 100 засадзілі, — рассказал TUT.BY Северинец.
Работы выполняет Боровлянский спецлесхоз. Получить оперативный комментарий у этой организации не удалось.
По словам Павла, на месте присутствовали сотрудники Национальной академии наук.
— Мы бачым, што гэта толькі пачатак працы. Парадка 400 ямаў зроблена ўздоўж Курапатаў з боку кальцавой дарогі, ямы ў чатыры шэрагі, — отметил активист.
Куропаты — место в Минске, где в 1930−40-х убивали людей. Достоверно известно, что здесь лежат жертвы сталинских репрессий. С 1993 года это место — историко-культурная ценность первой категории.
Этой весной президент Беларуси Александр Лукашенко, проезжая по МКАД,
— Здесь надо заняться дополнительно посадкой деревьев. И они, кто там лежит (они нас видят), спасибо скажут. По периметру туи можно, — сказал президент.
Тогда же он поручил подумать, как «окончательно благоустроить Куропаты».
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Общественные активисты опасаются, что они закроют кресты, установленные на территории урочища.
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