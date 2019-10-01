«Крыж пакуты ледзь відаць». В Куропатах лесхоз высаживает кусты и деревья, активисты возмущены

Источник материала: Tut.by

Днем 2 октября в Куропатах стали высаживать деревья и кусты. Общественные активисты опасаются, что они закроют кресты, установленные на территории урочища.

Видео и фотографии из Куропат опубликовал на своей странице в соцсетях сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец.



Фото: фейсбук Павла Северинца

Кусты высаживали сегодня на территории мемориала «Куропаты» от центрального входа до крестовой аллеи.

— Сёння садзілі кусты, яны высокія — каля дзьвюх метраў. Калі ідзеш па дарожцы, Крыж пакуты ледзь відаць. Пэўна, метраў 100 засадзілі, — рассказал TUT.BY Северинец.

Работы выполняет Боровлянский спецлесхоз. Получить оперативный комментарий у этой организации не удалось.

По словам Павла, на месте присутствовали сотрудники Национальной академии наук.

— Мы бачым, што гэта толькі пачатак працы. Парадка 400 ямаў зроблена ўздоўж Курапатаў з боку кальцавой дарогі, ямы ў чатыры шэрагі, — отметил активист.



Фото: фейсбук Павла Северинца



Фото: фейсбук Павла Северинца



Фото: фейсбук Павла Северинца

Куропаты — место в Минске, где в 1930−40-х убивали людей. Достоверно известно, что здесь лежат жертвы сталинских репрессий. С 1993 года это место — историко-культурная ценность первой категории.

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Этой весной президент Беларуси Александр Лукашенко, проезжая по МКАД, остановился в Куропатах.

— Здесь надо заняться дополнительно посадкой деревьев. И они, кто там лежит (они нас видят), спасибо скажут. По периметру туи можно, — сказал президент.

Тогда же он поручил подумать, как «окончательно благоустроить Куропаты».