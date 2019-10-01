Милиция провела операцию «Нелегал»: 87 иностранцев высланы из страны

Источник материала: Tut.by

К 1405 иностранцам возникли претензии из-за нарушения порядка пребывания, въезда или выезда из Беларуси. О результатах очередной профилактической проверки «Нелегал» сообщает пресс-служба МВД.

В середине сентября милиционеры, пограничники и сотрудники КГБ дополнительно проверили легальность нахождения иностранцев на территории страны. Для этого посещали торгово-развлекательные центры, увеселительные заведения, объекты придорожного сервиса и рынки.

Всего претензии возникли к 1405 иностранцам, среди которых граждане Китая, России, Туркменистана, Узбекистана, Украины и других стран.

«Более 550 представителей других государств, постоянно проживающих в Беларуси, привлечены к административной ответственности за недействительный вид на жительство либо отсутствие регистрации по месту пребывания», — рассказал первый замначальника Департамента по гражданству и миграции МВД Виталий Наумчик.

4 человека задержаны — они находились в международном розыске. За пределы стран-членов ОДКБ выдворено еще 87 иностранцев.

Также возбуждены 14 уголовных дел за нарушение срока въезда в Беларусь. Кроме того, велась работа по выявлению граждан, причастных к обороту наркотиков — за такое возбуждены еще 6 дел.

«Во время проведения спецмероприятия сотрудники органов внутренних дел проверяли законность использования иностранной рабочей силы частными и государственными субъектами хозяйствования. В результате 177 иностранцев, в том числе 19 должностных лиц, привлечены к административной ответственности», — добавил Виталий Наумчик.