«Ваш батюшка матушку убил». Что происходит в Озаричах, где священника подозревают в жестоком убийстве

Источник материала: Tut.by

В доме на окраине городского поселка Озаричи Гомельской области утром 2 октября в собственном доме было найдено тело 42-летней местной матушки с ножевыми ранениями. Милиция задержала 47-летнего мужа убитой — батюшку местного храма. В доме, где жила семья священника, до сих пор работают следователи. У местных только и разговоров, что про утреннюю трагедию: никто не понимает, как такое могло произойти.

Семья Огиевичей приехала в Озаричи с Брестчины, говорят, лет 20 назад. Отец Георгий (в миру — Юрий) сразу устроился священником в местную церковь святых апостолов Петра и Павла. Последние годы строил новую, в конце октября, по словам местных, уже планировал открывать. Но теперь оба храма на замке.





Сегодня утром Озаричи облетела новость — их батюшка убил матушку. Сначала никто в это не верил, но потом люди начали рассказывать друг другу подробности — деревня-то небольшая.

— Мой брат там был, говорит, что жестоко убил (подробности убийства мы опускаем из этических соображений. — Прим. TUT.BY) — рассказывает местный житель.





Соседи о семье священника вспоминают только хорошее.

— Я шесть лет живу — и никогда бы не подумал, что такое могло произойти в семье этой. Они картошку тут сажали рядом с моим огородом, всегда вместе, на рыбалке вместе. Очень дружные они были. На днях тоже видел, все хорошо. А тут утром встал в семь часов детей собирать в школу — машин полная улица. Участковый выходит и говорит — «Ваш батюшка матушку убил».

«Чтобы даже голос повышал на Татьяну — не было такого»

Утром 2 октября в городском поселке Озаричи была убита 42-летняя женщина. Ее тело с ножевыми ранениями нашли в собственном доме. Милиция задержала 47-летнего мужа убитой — батюшку местного храма. Здесь он служит много лет. Люди говорят, якобы о трагедии сообщил органам сам мужчина. В СК сообщили, что священник задержан по подозрению в убийстве. На момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения.





Впрочем, соседи рассказывают, что никогда не видели священника выпившим:

— Не пил он, по крайней мере, я не видел его пьяным. И чтобы даже голос повышал на Татьяну — тоже такого не было.

Сельчане вспоминают, что год назад Татьяна сильно похудела — с помощью некой программы по коррекции веса. А когда добилась результата, сама стала тренером и директором в этом сетевом бизнесе .





В соцсетях Татьяна позиционировала себя как диетолог и тренер по питанию. Ее страница пестрит фотографиями счастливых похудевших женщин «до» и «после».

— Она здорово похудела за этот год, на килограмм 60, а то и больше. Стала только жить, каблучки носить — раньше ж не могла из-за полноты, — украшения стала надевать, платья, — вспоминают в местном магазине погибшую.

— Вчера она как раз ездила на праздник этой своей фирмы и там получила премию большую — как директор. Еще фотки в интернет выкладывала и видео, как танцует с девчатами. Может, ревновал он ее, не нравилась ему ее работа — и вот результат? — вздыхает мужчина.





Но другая жительница Озаричей, Светлана, говорит, что на днях как раз общалась с Татьяной — обсуждали ту самую мужскую ревность.

— Она мне еще тогда сказала — мой батюшка никогда меня не ревнует.

Некоторые и вовсе отказываются верить в то, что женщину убил ее муж.

— Ну смотрите, во-первых, он ведь вроде ничего не помнит. Говорят, до сих пор от него следователи ничего не могут добиться. А еще говорят, что с ним в тот вечер были еще два работника, наемные, что строили церковь — якобы в тот вечер они вместе пили, а потом бус батюшки нашли в Липово (деревня в 20 км от Озаричей).





У погибшей Татьяны и задержанного Юрия двое взрослых детей, но они живут в Островце.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 139 Уголовного кодекса (Убийство).

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