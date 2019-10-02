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Министерство образования: Съемка педагогов в компрометирующих обстоятельствах недопустима

03.10.2019 00:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Заместитель министра образования Александр Кадлубай в эфире телеканала СТВ прокомментировал решение о запрете мобильных телефонов в школах. По словам чиновника, «изолировать учащегося от мобильного устройства неправильно, но контролировать этот процесс (пользования телефоном) педагог должен».


Фото: СТВ

— На сегодняшний день те факты, которые обсуждаются в СМИ и имели место быть в учреждениях образования, они не позволительны: съемка педагогов или детей в каких-то компрометирующих обстоятельствах, буллинг недопустимы.

Чиновник заявил, что еще в марте министр образования подписал указ, который предписал школам внести в правила внутреннего распорядка «мероприятия, ограничивающие использование мобильных средств».

— Некоторые учреждения образования мало того, что не выполнили, а проигнорировали данный приказ Министерства образования (не знаю, в силу каких обстоятельств). Именно поэтому в последнее время мы также прорабатываем ряд мероприятий для того, чтобы этот приказ довести до логического завершения. Предлагаем учреждениям образования с позиции Министерства образования единую модель ограничения пользования мобильными средствами в образовательном процессе.

Чтобы не было спекуляций по поводу того, кто будет ответственен за изымаемые на время уроков телефоны, то, как отметил Александр Кадлубай, хранить их можно в специальных ячейках, расположенных на столе у педагога. Как это делается, в частности, в школе № 93, которую 2 сентября открывал президент.

— Ребенок видит свое мобильное устройство, во время образовательного процесса оно на глазах у ребенка — на столе у педагога, в его ячейке, которые пронумерованы по нумерации журнала. Он сам его туда поставит и сам оттуда заберет.

С чего все началось?

О запрете мобильников в школах заговорили после гомельской истории — когда учитель выругалась матом на ученика. Видео инцидента было опубликовано в СМИ, после этого учительницу уволили. Однако через несколько дней педагог была восстановлена на работе по поручению президента. Зато своих должностей лишились 6 чиновников, еще несколько должностных лиц Гомеле">получили выговоры и предупреждения.

— Поехали, устроили разборки, собрали снизу доверху начальников. Описались, что у них, видите ли, в социальных сетях разместили. А описавшись, взяли и наказали этого бедного учителя. Да я на месте этого учителя голову бы отвернул щенку какому-то, — прокомментировал президент инцидент в гомельской школе. Он также заявил, что «телефон и прочие гаджеты» в школе недопустимы.

— Это не только отвлечение от занятий. Они перестают думать. Они же считать не умеют, таблицу умножения не знают, потому что открывает телефон и перемножает там. Или ищет ответы на вопросы. Неужели это нельзя понять? У меня сын президента ни разу телефон в школу не взял.

Впрочем, как заявили в Минобразования, запрет на телефоны с гомельской историей никак не связан.

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Теги: Гомель
 
 
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Заместитель министра образования Александр Кадлубай в эфире телеканала СТВ прокомментировал решение о запрете мобильных телефонов в школах.
 
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