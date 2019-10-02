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Убийство матушки, дочка беглого бизнесмена, рекорд Роналду и 17 часов допроса - все за вчера

03.10.2019 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

А давайте прямо сейчас послушаем музыку. Классическую. Что предпочитаете в это время суток — Баха, Бетховена или, может быть, Брамса? А чтобы легче было определиться, у нас для вас есть специальный тест по шедеврам классической музыки, которые вы знаете на 100%. А если не хотите классику, послушайте, как поет бездомная в метро Лос-Анджелеса — это впечатляет. Девушка почти четверть века назад приехала в США из России, преподавала музыку, а теперь осталась без крыши над головой из-за медицинских счетов. Ну, а мы под музыку расскажем вам, чем запомнился вчерашний день нашим журналистам.


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Как мы помним, сейчас идет работа над подписанием соглашения с ЕС об упрощении выдачи виз, после которого платить за «шенген» мы наконец станем не 60 евро, а 35. Но, оказывается, мы можем претендовать на большее. Например, депутата Воронецкий уверен, что для белорусов визы нужно и вовсе отменить, и вот почему. Кстати, по свежим данным социологов, больше половины белорусов предпочитают союз с Россией Евросоюзу, но их число уменьшилось на 9 процентных пунктов за последний год.
  • Опять напоминаем, что скоро будут парламентские выборы. И уже сейчас понятно, что одним из ярких моментов этой кампании станет выдвижение в депутаты 22-летней «Мисс Беларусь-2018» Марии Василевич. Вот, кстати, что по этому поводу сказала умудренная жизненным и избирательным опытом глава ЦИК Лидия Ермошина.
  • В Литве проходят масштабные учения из-за БелАЭС: соседи считают ее небезопасной, а потому к делу подошли серьезно. Напомним, первый энергоблок в Островце планируют ввести в эксплуатацию в конце этого года.
  • В Москве для экстрадиции в Беларусь задержали и отправили в СИЗО гендиректора ЗАО «Интекс», владеющего популярными клубами в Минске, Викторию Аверьянову, дочь беглого белорусского бизнесмена Юрия Аверьянова. Следственный комитет Беларуси обвиняет женщину в уклонении от уплаты налогов.


  • В деревне Озаричи Гомельской области сейчас только и разговоров что про убийство 42-летней матушки. В преступлении подозревают мужа убитой — 47-летнего батюшку, местного храма, он задержан. О семье священника соседи говорят только хорошее, многие говорят, что батюшка на матушку даже голос не повышал, а тут такое…
  • Еще вчера снова были важные суды. Продолжается «дело медиков» — на скамье подсудимых начальник управления Минздрава Людмила Реутская. На вчерашнем заседании она рассказала про давление во время следствия (да-да, не в первый раз об этого говорят в судах) и про 17-часовой допрос. Кстати, по делу был допрошен бывший министр здравоохранения Василий Жарко, но в суде он не выступит.
  • А в Белоозерске начался суд по резонансному пьяному ДТП, где погибли двое взрослых и трое детей. Тогда, напомним, водитель вез с дачи знакомых — в машине было 9 человек — он не справился с управлением и внедорожник улетел в канал. Говорит, что пил накануне, как так вышло — не понимает, и просит прощения у пострадавших. «Я бы его утопила, как он — моих деток», — говорит одна из потерпевших по делу. Санкция статьи, по которой проходит обвиняемый, предусматривает наказание до 10 лет.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Известный белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня высказался об образовании: «Мы хотим сделать так, чтобы каждый белорус мог прийти в Парк высоких технологий и получить беспроцентный кредит на ИТ-образование. Получаешь кредит, идешь в любой образовательный центр, учишься, идешь работать, получаешь 2−3 тысячи долларов зарплату и начинаешь его возвращать через пять лет». Звучит красиво! А пока идея в процессе реализации мы предлагаем вам взглянуть на то, как банки могут помочь в оплате новых знаний: например, на курсах иностранного можно сэкономить каждый 5-ый рубль.
  • Певец и музыкант Джастин Бибер показал первые фото со свой свадьбы. Вторая свадебная вечеринка (первую отложили из-за депрессии) собрала 150 гостей. А белорусские молодожены тем временем не отстают: молодая пара по случаю своего бракосочетания устроила необычную фотосессию. Представляете себе, в свадебном альбоме у них теперь фото с Комаровки! И не только — посмотрите, как круто получилось.


  • А вот другая сторона жизни, о которой тоже нужно знать. «14 лет назад случился инсульт — левую сторону тела парализовало. С тех пор я бомж. Меня выгнал отец, он жив, но я ему не нужен такой. Прямо из больницы я пошел ночевать в подвал своего бывшего дома», — это только одна из леденящих душу историй, которую мы услышали от бездомных, когда они пришли примерять зимнюю одежу в пункт выдачи.
  • В наши почтовые ящики скоро перестанут бросать спам, реклама в транспорте станет тише, а еще на бигборды разрешат вернуться «замызганным француженкам» — парламент принял в первом чтении закон «О рекламе». Рассказываем, что да как.
  • «В день, когда мне исполнилось 18, принесли удостоверение инвалида. Врач сказал: не реви, ну не будешь ты ходить. Я лежала в кровати, никто не объяснил, как изменится моя жизнь», — вспоминает Александра Чичикова. Сейчас она работает в IT-компании, два года назад стала «Мисс мира на инвалидной коляске». По ее словам, «самое большое испытание — визит к гинекологу, когда тебя оголенную на руках тащат на кресло. Это очень унизительно». Но Александра уверена, что это можно изменить и знает, как это сделать.

О СПОРТЕ

  • Это невероятно, но у Роналду новый рекорд! Он одержал 102-ю победу в турнире и вышел на первое место по этому показателю, опередив экс-вратаря «Реала» и «Порту» Икера Касильяса (101 победа).


  • Наш соотечественник Виктор Гончаренко назван лучшим тренером сентября в российской Премьер-лиге.
  • Балканскому баскетболисту «Цмокаў» Бранко Мирковичу 36 лет. За последние 15 он сменил семь стран: жил и играл в родной Сербии, Болгарии, Македонии, Боснии и Герцеговине, Румынии, Эстонии и Беларуси. Мы расспросили его о жизни в Беларуси и не только.
  • Конфликт главного тренера минского «Динамо» Сергея Гуренко, который недавно случился во время матча с солигорским шахтером, обошелся тренеру дисквалификацией на 5 матчей.
  • Ну и вчерашняя картина дня для спорта была бы неполной без матча «Барселона» — «Интер», в котором первый гол (а он был в ворота каталонцев) случился уже на 2-й минуте. А дальше? Дальше был красивый футбол, о котором мы подробно рассказали в нашем онлайне (обойдемся без спойлеров — вдруг вы еще не знаете, чем там все закончилось).

Все новости среды, 2 октября

И вот еще что: если у вас или у ваших знакомых есть дети-подростки, предупредит их, что «дать на минутку» смартфон незнакомому на улице, может обернуться не очень хорошими финансовыми последствиями. В Минске уже десятки пострадавших и делом занимается СК. Кстати, вы задумывались: сколько времени в день «залипаете» в телефоне? Врачи предупреждают, что если злоупотреблять, то не только зрение может упасть, но и шейный остеохондроз развиться. Словом, сделайте паузу и оторвите глаза от экрана. А все самые важные новости мы вам все равно расскажем — не бойтесь, не пропустите!

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Минск
 
 
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