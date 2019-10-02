В аэропорту задержали двух граждан Ирана с поддельными паспортами

Источник материала: Tut.by

Иранцев с поддельными документами задержали в минском аэропорту при оформлении рейса Нур-Султан — Минск. Об этом сообщает сайт Госпогранкомитета.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Двух граждан Ирана с поддельными документами в пункте пропуска Национальный аэропорт «Минск» пограничники выявили 1 октября.

Молодые люди 1984 года рождения предъявили для проверки паспорта граждан Испании. В документах были заменены страницы с установочными данными. Как рассказали выходцы из Юго-Западной Азии, по этим паспортам они планировали вылететь в Великобританию.

Иностранцы задержаны и оформлены как нарушители границы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 380 Уголовного кодекса (Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков). Максимальная санкция по данной статье — до двух лет ограничения свободы.