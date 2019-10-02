«Хотим дорогу евростандарта, а не экокатастрофу». В Новополоцке требуют перенести будущую трассу

Источник материала: Tut.by

Одна из самых обсуждаемых тем в Новополоцке в последние недели — возможное строительство в черте города новой автомагистрали и моста через Двину. 3 октября в горисполкоме пройдет общественное обсуждение по этим вопросам. Встречу инициировали жители домов, которые находятся по соседству с предполагаемой трассой, сообщает портал gorod214.by.



Так на проекте выглядит пересечение улицы Молодежной с предполагаемой магистралью в районе ТЦ «Глобус». Скриншот из сюжета «Вектора ТВ»

В сентябре горисполком опубликовал отчет о воздействии «Обхода Полоцка» на окружающую среду.

Построить дорогу и мост собираются с 2021 по 2023 год. Согласно документу, эти объекты создадут удобные связи между районами Новополоцка, а также самого Новополоцка с Полоцком. Кроме того, грузовики, которые регулярно едут к предприятиям через центры городов-соседей, теперь поедут по новой дороге.

Горожане активно обсуждают будущую стройку, а жильцы домов в непосредственной близости от будущей дороги выступают против проекта в его нынешнем виде.

Власти Новополоцка озвучили свою позицию в эфире городского телеканала 27 сентября. Чиновники убеждены, что реализация проекта не просто даст Новополоцку новый мост, но и снизит транспортную нагрузку на улицах города, прежде всего на пересечении Молодежной и Калинина. И при этом не ухудшит экологию.











Аргументы противников стройки магистрали изложены в коллективном обращении, которое подписали жители трех корпусов дома № 186 и одного корпуса дома № 188 на улице Молодежной.

Горожане предлагают не отказываться от проекта, а перенести дорогу в другое место — на территорию, которая еще не застроена жильем.

В таком случае «страна получит дорогу европейских стандартов, а не экологическую катастрофу в густонаселенном микрорайоне города», — считают жители.

Свои обращения по аналогичной проблеме готовят и жители других домов этого района Новополоцка.

Общественное обсуждение отчета об оценке воздействия на окружающую среду по объекту «Возведение обхода г. Полоцка».пройдет 3 октября с 18.00 до 19.00 в кабинете 219 горисполкома (вход со стороны бассейна «Садко») по адресу: ул. Молодежная, 74.