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«Хотим дорогу евростандарта, а не экокатастрофу». В Новополоцке требуют перенести будущую трассу
03.10.2019 07:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Одна из самых обсуждаемых тем в Новополоцке в последние недели — возможное строительство в черте города новой автомагистрали и моста через Двину. 3 октября в горисполкоме пройдет общественное обсуждение по этим вопросам. Встречу инициировали жители домов, которые находятся по соседству с предполагаемой трассой,
В сентябре горисполком
Построить дорогу и мост собираются с 2021 по 2023 год. Согласно документу, эти объекты создадут удобные связи между районами Новополоцка, а также самого Новополоцка с Полоцком. Кроме того, грузовики, которые регулярно едут к предприятиям через центры городов-соседей, теперь поедут по новой дороге.
Горожане активно обсуждают будущую стройку, а жильцы домов в непосредственной близости от будущей дороги выступают против проекта в его нынешнем виде.
Власти Новополоцка озвучили свою позицию в эфире городского телеканала 27 сентября. Чиновники убеждены, что реализация проекта не просто даст Новополоцку новый мост, но и снизит транспортную нагрузку на улицах города, прежде всего на пересечении Молодежной и Калинина. И при этом не ухудшит экологию.
Аргументы противников стройки магистрали изложены в коллективном обращении, которое подписали жители трех корпусов дома № 186 и одного корпуса дома № 188 на улице Молодежной.
Горожане предлагают не отказываться от проекта, а перенести дорогу в другое место — на территорию, которая еще не застроена жильем.
В таком случае «страна получит дорогу европейских стандартов, а не экологическую катастрофу в густонаселенном микрорайоне города», — считают жители.
Свои обращения по аналогичной проблеме готовят и жители других домов этого района Новополоцка.
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Одна из самых обсуждаемых тем в Новополоцке в последние недели - возможное строительство в черте города новой автомагистрали и моста через Двину. 3 октября в...
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