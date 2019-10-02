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«Если б я был мэром». Ольга из Витебска знает, что делать с хрущевками и куда деть ЛТП
03.10.2019 08:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Хотите еще идей для развития Витебска? Они у нас есть. Много. На
Снести хрущевки, на их месте построить высотки
Если б я была мэром Витебска, то улучшила бы внешний вид города. Большая его часть застроена серыми, старыми хрущевками. Почему их не снести и на их месте не построить высотки? Ведь жителей одной хрущевки можно разместить в одном подъезде современной многоэтажки.
В этих районах налажена работа транспорта, есть все коммуникации, находятся школы, детские сады и другие соцобъекты. Нет, у нас лучше осваивать новые районы на пустырях — а людям потом там по 5−10 лет ждать появления нормальной инфраструктуры.
Перенести за город ЛТП
Еще хочется облагородить такие забытые властями города места, как улица Гагарина и район ДСК.
На Гагарина — ужасные дороги. Не хватает детских площадок, почти нет магазинов, банкоматов. Дома — полуразрушенные, старые, безликие.
Я бы перенесла ЛТП, который находится напротив колледжа на улице Гагарина, куда-нибудь за город. А на его месте построила бы образовательный центр или спортивный комплекс для детей этого района. Таких объектов здесь никогда не было.
Идеи для «Славянского базара» и турфирм
На «Славянском базаре» пора, кроме вокального конкурса, ввести еще хореографический. Ведь танец, как и песня, всегда был популярен у людей разного возраста.
А еще можно расширить вокальный конкурс: проводить его не только среди эстрадных исполнителей, но и среди оперных певцов.
Витебск посещает много туристов, и хочется, чтобы наш город стал особенным. Я бы открыла мини-хуторок, где гости могли бы попробовать белорусские блюда по старинным рецептам. Это должна быть простая еда (сыр, молоко, хлеб, масло, колбаса и т.д.). Но — такая, какую больше нигде в Беларуси попробовать нельзя.
В городе должна открыться сувенирная лавка с изделиями только в одном экземпляре. Свои работы здесь могут продавать как именитые мастера, так и ремесленники-любители.
Витебску нужен свой цирк
Витебску не хватает хорошего зоопарка, а также новых объектов досуга — цирка (он когда-то
В выходные дни на площади Победы можно проводить праздники для пожилых людей. Это могут быть встречи под гармошку с горячим чаем и выпечкой. А для влюбленных устройте прогулку по ночному Витебску на трамвае, украшенном огоньками.
Хотелось бы, чтобы в городе появилось больше зеленых зон для отдыха, урн, скамеек. А еще — велосипедных и беговых дорожек.
Все-таки Витебск — это культурный центр. Но в городе нет нормальных мест для выгула собак и урн для отходов от животных. Не продуманы стоянки автомобилей возле жилых домов. В основном владельцы ставят свой транспорт на зеленую зону или около подъезда.
Современные «тимуровцы» и конкурс среди предпринимателей
Для помощи одиноким пожилым людям нужно закрепить за классом школы одного пожилого человека. Пусть дети периодически навещают его и помогают в уборке квартиры, приготовлении еды. Мне кажется, это будет развивать в школьниках ответственность и уважение к пожилым людям.
Нужно открыть центр психологической помощи детям и родителям с бесплатными услугами. В наше время происходит столько всего нехорошего, надо, чтобы люди слышали друг друга. Но иногда ребенок не может довериться отцу и матери. или у тех нет денег на психолога. Помочь в этом смогут специалисты.
А еще я бы устроила конкурс среди частных предпринимателей по разработке проектов по созданию новых предприятий. Автору лучшего стартапа город должен оказать помощь. Так в нашем Витебске будут развиваться производство и появляться новые рабочие места.
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«На улице Гагарина - ужасные дороги. Не хватает детских площадок, почти нет магазинов, банкоматов. Дома - полуразрушенные, старые, безликие. А еще тут - ЛТП», - пишет...
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