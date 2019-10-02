«Если б я был мэром». Ольга из Витебска знает, что делать с хрущевками и куда деть ЛТП

Источник материала: Tut.by

Хотите еще идей для развития Витебска? Они у нас есть. Много. На конкурс «Если б я был мэром» постоянно приходят предложения разной степени осуществимости. Вот, например, Ольга Беляшова считает, что ЛТП с улицы Гагарина нужно перенести за город, а на «Славянском базаре» давно пора устроить конкурс танцоров, а не только певцов.

Снести хрущевки, на их месте построить высотки

Если б я была мэром Витебска, то улучшила бы внешний вид города. Большая его часть застроена серыми, старыми хрущевками. Почему их не снести и на их месте не построить высотки? Ведь жителей одной хрущевки можно разместить в одном подъезде современной многоэтажки.

В этих районах налажена работа транспорта, есть все коммуникации, находятся школы, детские сады и другие соцобъекты. Нет, у нас лучше осваивать новые районы на пустырях — а людям потом там по 5−10 лет ждать появления нормальной инфраструктуры.

Перенести за город ЛТП

Еще хочется облагородить такие забытые властями города места, как улица Гагарина и район ДСК.



ЛТП на улице Гагарина

На Гагарина — ужасные дороги. Не хватает детских площадок, почти нет магазинов, банкоматов. Дома — полуразрушенные, старые, безликие.

Я бы перенесла ЛТП, который находится напротив колледжа на улице Гагарина, куда-нибудь за город. А на его месте построила бы образовательный центр или спортивный комплекс для детей этого района. Таких объектов здесь никогда не было.

Идеи для «Славянского базара» и турфирм

На «Славянском базаре» пора, кроме вокального конкурса, ввести еще хореографический. Ведь танец, как и песня, всегда был популярен у людей разного возраста.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

А еще можно расширить вокальный конкурс: проводить его не только среди эстрадных исполнителей, но и среди оперных певцов.

Витебск посещает много туристов, и хочется, чтобы наш город стал особенным. Я бы открыла мини-хуторок, где гости могли бы попробовать белорусские блюда по старинным рецептам. Это должна быть простая еда (сыр, молоко, хлеб, масло, колбаса и т.д.). Но — такая, какую больше нигде в Беларуси попробовать нельзя.

В городе должна открыться сувенирная лавка с изделиями только в одном экземпляре. Свои работы здесь могут продавать как именитые мастера, так и ремесленники-любители.

Витебску нужен свой цирк

Витебску не хватает хорошего зоопарка, а также новых объектов досуга — цирка (он когда-то существовал в городе), аквапарка, пейнтбольного центра.



Юдель Пэн, «Цирк». 1912 год

В выходные дни на площади Победы можно проводить праздники для пожилых людей. Это могут быть встречи под гармошку с горячим чаем и выпечкой. А для влюбленных устройте прогулку по ночному Витебску на трамвае, украшенном огоньками.

Хотелось бы, чтобы в городе появилось больше зеленых зон для отдыха, урн, скамеек. А еще — велосипедных и беговых дорожек.

Все-таки Витебск — это культурный центр. Но в городе нет нормальных мест для выгула собак и урн для отходов от животных. Не продуманы стоянки автомобилей возле жилых домов. В основном владельцы ставят свой транспорт на зеленую зону или около подъезда.

Современные «тимуровцы» и конкурс среди предпринимателей

Для помощи одиноким пожилым людям нужно закрепить за классом школы одного пожилого человека. Пусть дети периодически навещают его и помогают в уборке квартиры, приготовлении еды. Мне кажется, это будет развивать в школьниках ответственность и уважение к пожилым людям.

Нужно открыть центр психологической помощи детям и родителям с бесплатными услугами. В наше время происходит столько всего нехорошего, надо, чтобы люди слышали друг друга. Но иногда ребенок не может довериться отцу и матери. или у тех нет денег на психолога. Помочь в этом смогут специалисты.

А еще я бы устроила конкурс среди частных предпринимателей по разработке проектов по созданию новых предприятий. Автору лучшего стартапа город должен оказать помощь. Так в нашем Витебске будут развиваться производство и появляться новые рабочие места.

До 15 октября присылайте свои работы на конкурс «Если б я был мэром» в виде документа в формате doc или docx на электронный адрес: matveeva@tutby.com с пометкой «Если б я был мэром». Подробные правила конкурса смотрите по ссылке . Дерзайте! Если вам что-то непонятно — мы всегда готовы ответить на вопросы наших читателей по телефону минской редакции TUT.BY: +375 17 239−57−05.

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