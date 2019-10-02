Филиалам Национального центра правовой информации – 20 лет!

Источник материала: Полесская правда





Национальный центр правовой информации Республики Беларусь (НЦПИ) является ядром созданной в нашей стране системы сбора, учета, обработки, систематизации и распространения правовой информации. Именно данная организация ведет работу по обеспечению доступа широкого круга лиц к законодательству с помощью государственных информационно-правовых ресурсов.

Это Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь (pravo.by), информационно-поисковые системы ”ЭТАЛОН“ и ”ЭТАЛОН-ONLINE“ (etalonline.by), Правовой форум Беларуси (forum.pravo.by), Детский правовой сайт (mir.pravo.by). НЦПИ проводит работу по указанным направлениям на республиканском и международном уровне. Филиалы НЦПИ – региональные центры правовой информации (РЦПИ) являются проводниками государственной политики в области правовой информатизации на местах. РЦПИ были созданы в г. Минске и областных центрах страны в 1999 году в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 30 октября 1998 г. № 524 ”О мерах по совершенствованию государственной системы правовой информации“. 1 октября 2019 года семь филиалов НЦПИ отмечают юбилейный двадцатый день рождения, в том числе и Региональный центр правовой информации Брестской области.

На протяжении 20 лет РЦПИ Брестской области организует распространение правовой информации на территории Брестчины, обеспечивая реализацию права на получение актуальной и достоверной правовой информации как юридических, так и физических лиц. За эти годы достигнуто многое: все органы местного управления, государственные организации, а также большинство иных организаций и субъектов хозяйствования обеспечены доступом к официальной правовой информации посредством систем ”ЭТАЛОН“ и ”ЭТАЛОН-ONLINE“; на базе каждой шестой библиотеки Брестской области созданы и действуют публичные центры правовой информации; офциальные печатные издания кодексов и сборников правовых актов, выпускаемые НЦПИ, представлены на полках всех книжных магазинов региона.

Вся деятельность НЦПИ и его филиалов направлена на то, чтобы любой заинтересованный мог получить правовую информацию в удобном месте в удобное время.

Поздравляем коллектив Регионального центра правовой информации Брестской области с 20-летием и желаем крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии, благополучия, реализации планов и успехов во всем, чтобы слаженная работа и в дальнейшем помогала эффективно решать ответственные задачи и достигать всё более высоких вершин!

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь.