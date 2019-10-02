﻿ Женщина из Пинска вырастила на даче огурец-великан (но до калинковичского гиганта ему далеко). 21.by
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Женщина из Пинска вырастила на даче огурец-великан (но до калинковичского гиганта ему далеко)

03.10.2019 08:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жительница Пинска Татьяна Криворучко вырастила у себя на даче в деревне Стаховичи огурец-великан, сообщает районная газета «Полесская правда».


Фото: pinsknews.by

Урожай у Татьяны Ивановны в этом году выдался знатный. Самый большой помидор весил 955 граммов, а самый крупный огурец — 1 килограмм 603 грамма. Его длина составила 40 сантиметров — это, конечно, внушительно, но до калинковичского царь-огурца, длина которого более 70 сантиметров, ему далеко.

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