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Женщина из Пинска вырастила на даче огурец-великан (но до калинковичского гиганта ему далеко)
03.10.2019 08:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жительница Пинска Татьяна Криворучко вырастила у себя на даче в деревне Стаховичи огурец-великан,
Урожай у Татьяны Ивановны в этом году выдался знатный. Самый большой помидор весил 955 граммов, а самый крупный огурец — 1 килограмм 603 грамма. Его длина составила 40 сантиметров — это, конечно, внушительно, но до
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Вес - 1,6 кг, длинна - 40 см.
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