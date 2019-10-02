В Витебске подросток ходил по больницам и школам и воровал кошельки и телефоны

Источник материала: Tut.by

В Витебске милиция задержала 17-летнего учащегося колледжа по подозрению в серии краж из больниц, поликлиник, школ, детсадов, сообщает УВД.

Парень воровал кошельки и телефоны, оставленные без присмотра в открытых кабинетах и аудиториях. Чаще всего «промышлял» в школах и детских садах, поликлиниках и больницах города.

От кошельков молодой человек избавлялся, забрав из них деньги, а мобильники сдавал в ломбард.

Потерпевших — несколько десятков, говорят в милиции. Все кражи совершены в этом году.