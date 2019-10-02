|
В Витебске подросток ходил по больницам и школам и воровал кошельки и телефоны
03.10.2019 08:22 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске милиция задержала 17-летнего учащегося колледжа по подозрению в серии краж из больниц, поликлиник, школ, детсадов,
Парень воровал кошельки и телефоны, оставленные без присмотра в открытых кабинетах и аудиториях. Чаще всего «промышлял» в школах и детских садах, поликлиниках и больницах города.
От кошельков молодой человек избавлялся, забрав из них деньги, а мобильники сдавал в ломбард.
Потерпевших — несколько десятков, говорят в милиции. Все кражи совершены в этом году.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От кошельков молодой человек избавлялся, а мобильники сдавал в ломбард.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)