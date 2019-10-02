«Открыла окно и закричала от радости». Как водители троллейбуса разбогатели на 40 тысяч рублей

Источник материала: Tut.by

Супруги Роза и Сергей Опыц из Гродно все делают вместе. Оба — водители троллейбуса, вдвоем ходят на работу, отдыхают, воспитывают детей. В сентябре Роза выиграла 40 тысяч рублей. Муж и жена говорят, что приз стал подарком ко дню рождения младшей дочери: ей недавно исполнилось пять лет. Вместе с сетью магазинов «Евроопт» продолжаем проект «По следам удачи» , где рассказываем истории людей, которым крупно повезло.

«Многие спрашивают: „Когда будете друг от друга отдыхать?“»

Мы договариваемся встретиться у троллейбусного депо. У Сергея недавно закончилась смена. Роза еще работает: ее троллейбус вот-вот приедет. На пересменку водителям отводят пять минут. За это время Роза должна рассказать напарнице, нет ли изменений на маршруте — неожиданного ремонта, например.



Роза Опыц

По дороге домой Роза рассказывает о городе. Вот мы проезжаем мимо памятника героям фильма «Белые росы», который снимали в Гродно. Пересекаем Неман и видим вдалеке зеленую крышу Фарного костела. А вот — училище олимпийского резерва, в котором училась Роза. Она была вратарем в команде по хоккею на траве. Потом учебу пришлось оставить: у героини умерла мама, и нужно было идти на работу, чтобы себя обеспечивать.





Водитель троллейбуса — не первая запись в трудовой книжке женщины. Роза работала в пищеблоке детской больницы, в кафе, оператором почтовой связи во время нескольких лет проживания в Лиде. Когда вернулась назад в Гродно, в городе как раз объявили набор на курсы водителей троллейбусов.

Именно на учебе она и познакомилась с Сергеем: молодые люди занимались в одной группе. С тех пор уже 15 лет не расстаются.





— Мы все делаем вместе, — говорит Сергей. — Многие удивляются: когда будете друг от друга отдыхать, когда поругаетесь? А из-за чего нам ругаться?

Даже смены они просят ставить в одно время.

— Вместе встаем, одеваемся, приходим на работу, — рассказывает Роза. — Я помогаю Сергею оборудовать троллейбус, он мне — проверять крепления и затяжку колес. Женщине это сложно. А если он заканчивает раньше, то все равно сидит до часу ночи в депо и ждет меня, чтобы идти домой вдвоем.



Роза с мужем Сергеем

На работе супругов ценят. Как подтверждение этому Сергей показывает стопку грамот. Особенно гордится благодарностью, которую получил два года назад от Гродненского облисполкома.

В семье трое детей. Старшей дочери Наталье — 26 лет, сыну Алексею — 12, младшей Маргарите в сентябре исполнилось пять. А год назад у наших героев родилась внучка Злата.

— На днях она научилась ходить без помощи взрослых, — радуются супруги.





Роза и сама выросла в многодетной семье, где воспитывали шестерых детей. Все общаются и поддерживают друг друга до сих пор.

— Когда отмечали первый юбилей Маргариты, никого не приглашали, кроме родственников, — говорит Сергей. — Но людей было так много, что пришлось у всех соседей стулья собирать. И это здорово. Мы любим, когда к нам приходят гости.

«Возобновим стройку дома»

Свободного времени у супругов немного. В этом году к ежедневным заботам добавилась стройка дома в городском поселке Сопоцкин в Гродненском районе. Там прошло детство Сергея.

Трудились всей семьей: помогал зять Роман, который работает строителем, Роза замешивала состав для фундамента. Даже маленькая Маргарита помогала.





В доме уже начали отделку, но потом стройку законсервировали: закончились деньги. Благодаря выигрышу в «Удача в придачу!» начатое дело можно будет завершить.

Сергей признается, что не любит проводить время в городе. А вот в Сопоцкин, чтобы потрудиться на огороде, приезжает с удовольствием. Роза потом консервирует собранный урожай помидоров и огурцов.

Еще одно увлечение семьи — рыбалка.

— Мы пруд вырыли у дома, запустили рыбу, — говорит Сергей. — Пришлось повозиться: год тогда был дождливый, тяжело землю растаскивать. Зато сейчас лягушки квакают. Зять приедет — сразу удочку в руки берет.

— Недавно на рыбалке Маргарита карася поймала, — продолжает Роза. — А было время, когда мы с Сергеем по восемь часов сами рыбачили.

Недавно героиня вслед за подругой увлеклась вышивкой. Купила схему для начинающих — из стежков должны получиться анютины глазки.





«Пассажиры меня узнают и улыбаются»

Свой вклад в выигрыш, по словам Сергея, внесла Маргарита. Именно к ее празднику семья покупала продукты.

— Я и не сомневалась, что однажды выиграю, — признается Роза. — Людям везет, почему бы и не нам? Ждала. Но именно в тот момент, когда мне позвонили, не ожидала.

Телефонный звонок застал Розу в кабине троллейбуса. У нее был обед.

— Включаю видеосвязь — студия. Сразу сердцебиение участилось, — вспоминает Роза. — Меня начали поздравлять, заметили, что я в какой-то уютной комнатке нахожусь. Я объяснила, что это салон транспорта.





Роза признается, что, положив трубку, прямо кричала от радости.

— Люди проходили мимо, смотрели. Наверное, думали, что я — сумасшедший водитель. И как такому потом везти пассажиров? Тогда открыла окно и крикнула: «Люди, я выиграла 40 тысяч рублей!», — смеется победительница.

Сергею о выигрыше рассказала диспетчер. Она прислала ему сообщение на планшет, который установлен у каждого водителя в кабине.





Потом уже поздравляли все — друзья, родственники.

— Я в «Одноклассниках» опубликовала несколько фотографий с момента вручения сертификата — никогда в жизни ко мне столько друзей и знакомых на страницу не заходило! Теперь даже на улице узнают — пассажиры стоят возле кабины и улыбаются.

Что делать с выигрышем, семья уже придумала. Часть денег супруги Опыц вложат в строительство дома. А еще они хотят обновить свою машину.

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