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«Мама была уверена, что я тайком ем котлеты». Почему белорусы отказываются от мяса в пользу рыбы?
03.10.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Каково это, придерживаться рыбной диеты в совершенно не морской стране? На личном опыте это проверяют люди, для которых морепродукты давно стали основным источником белка и полезных микроэлементов. Вместе с компанией
Алексей Шипулин, руководитель проектов в IT-компании: «Я был дичайшим мясоедом»
Алексей в пескетарианстве — год. Хотя мясо исчезло из его рациона еще полтора года назад.
— Изначально это был эксперимент: мы с другом решили попробовать стать вегетарианцами: я осознавал что в моем рационе слишком много жирных блюд и тяжелой пищи, нужно было с этим что-то делать, — вспоминает он. — Я был дичайшим мясоедом! Если дома имелся какой-то гарнир или салат, но отсутствовало мясо — считай, оставался голодным.
В один из дней Алексей пошел на обед в столовую и впервые не взял ничего мясного. Постепенно это вошло в привычку, и организм, утверждает собеседник, четко давал понять: новый рацион ему по нраву.
— Я забыл, что такое тяжесть в желудке и послеобеденный «тупняк»: когда тянет в сон и пропадает желание что-либо делать. С приемом пищи чувствовал прилив сил и радость, — делится Алексей. — Но все-таки в какой-то момент решил для себя, что жить исключительно на овощах будет жестковато: только ими я не наедался. Ну, и среди растительной пищи не так много источников Омега-3.
Так в рационе молодого человека постепенно начали появляться рыба и морепродукты:
— В рыбе куда больше питательных веществ и калорий, чем в овощах. При этом дискомфорта, как от мяса, после ее употребления я не чувствую. В общем, достойная альтернатива и возможность разнообразить рацион.
Собеседник отдает предпочтение морской рыбе.
— Речную не люблю. Был у меня как-то опыт: попробовал в белорусском ресторане карпа — мне не понравился его специфический вкус, — рассказывает он. — А хек, лосось, креветки, мидии, кальмары — это по мне. Еще я фанат пасты. Ем нут, фасоль и кускус. В моем рационе много салатов и хлеба. Ну, и куда без белорусской «фишечки» — картошки с селедочкой?
Алексей говорит, что очень любит готовить.
— Дома есть электрогриль, духовка. Поэтому, если есть время, стараюсь разнообразить рацион стейками в панировке, рыбой, запеченной с лимоном, — перечисляет молодой человек. — Вне дома не обхожу стороной качественную китайскую или японскую еду: воки, восточные рыбные супы.
По словам героя, друзья «подсматривают» его рацион. Особенно после того, как увидели, что с новым образом жизни он похудел: два года назад, признается собеседник, он был куда пухлее.
— Но я идею пескетарианства никому не навязываю. Если спрашивают, рассказываю о плюсах подобного меню для себя: например, что рыбный рацион позволяет мне жить в более быстром ритме и быть всегда сфокусированным на работе. Но с плакатами-агитками не хожу, — улыбается Алексей. — Родители, кстати, отнеслись к моему выбору с уважением. Но мама порой продолжает заманивать: «Я там курочку приготовила — иди попробуй».
Мария Кулеш, HR-менеджер: «Втянула в пескетарианство и молодого человека»
Мария семь лет назад отказалась от мяса. Толчком к этому послужила специализированная литература о вегетарианстве.
Для довольно консервативной в вопросах питания семьи Марии это стало шоком.
— Мама сначала вообще не верила. Даже пересчитывала котлеты: думала, что я их подъедаю по ночам, — смеется Мария. — Тем не менее, она готовила для меня отдельные блюда.
Эксперимент по отказу от мяса девушка ставила на пару с подругой. Правда, та продержалась всего неделю, а вот Мария живет так уже семь лет, со временем введя в рацион только рыбу.
— Раньше отказ от определенных продуктов для меня был своеобразной религией, теперь я все же стараюсь смотреть на это проще. Позволяю себе то, чего хочется, и с рыбой как раз такая история. Кроме того, я поняла, что долго не протяну на одних овощах со всеми своими физическими и мозговыми активностями.
Какие изменения в организме заметила девушка за годы с новым типом питания? Например, ушли ненужные килограммы и улучшился сон.
— Микс питания и умеренных тренировок подарил мне рельефное тело и избавил от отеков. Я перестала засыпать в транспорте, за компьютером, послеобеденный сон вообще выпал из графика, меньше болею (а если это и случается, то процесс поправки идет куда быстрее, чем раньше). Сложно также вспомнить, когда я в последний раз испытывала тяжесть в желудке.
Меню у девушки разнообразное.
— Я не могу жить без кальмаров. Часто готовлю с ними пасту, добавляя томатный соус. В рационе всегда есть форель, семга, скумбрия, кета — в общем, много-много рыбы, — перечисляет собеседница. — Мой молодой человек тоже пескетарианец, он втянулся в это дело вместе со мной. Ему приходится есть то же, что и я, — смеется она.
Кроме того, пескетарианкой в семье Марии стала тетя, понемногу исключают из меню красное мясо и родители девушки:
— Семь лет назад я была одиноким бунтарем, а теперь нас большинство.
Маша рубит все ингредиенты на мелкие кусочки (авокадо, к слову, должно быть, спелым, иначе тартар получится невкусным).
Смешиваем все ингредиенты в одной тарелке, добавляем столовую ложку лимонного сока, масло, соль и перец по вкусу — форму блюду можно придать любую, подавая как самостоятельное или, например, в дуэте с хлебцами.
Алесь Анцiпенка, філосаф і мэдыяаналітык: «Спагада — мерка чалавечнасці»
Жизнь нашего следующего героя, как он сам признается, была наполнена всякого рода экспериментами. Чтобы узнать, почему белорусы не говорят на родном языке, в 80-е годы он начал повсюду разговаривать по-белорусски. Экспериментом было и вегетарианство. Помимо увлечения йогой и ведантой (одна из ортодоксальных систем индийской философии), для отказа от мяса были и другие предпосылки.
— Па-першае, за студэнцкім часам мяне неверагодна ўразіў сам факт, што ёсць людзі, якія не ядуць мяса, — вспоминает герой. — Па-другое, зярнятка ўжо, відаць, было закладзена. Памятаю, як у маленстве кожны раз, калі забівалі парсюка, бабуля хавала мяне ў хаце і не давала выйсці. Яна ведала пра мяне штосьці такое, пра што сам даведаўся пазней: я супраць любога гвалту і маю спагаду да ўсяго жывога. Спагада — мерка чалавечнасці, на мой погляд.
Во время учебы в аспирантуре Алесь мог и вовсе по несколько дней голодать — опять-таки в качестве эксперимента. Старался это не афишировать, но близкие все равно быстро узнали. Собеседник говорит, что относились к этому по-разному:
— Маці перажывала. Бацька маўчаў. Цёткі пры дапамозе «навуковых аргументаў» спрабавалі пераканаць мяне, што без мяса мозг працуе не так, як трэба. Адны дзівіліся, а іншыя думалі: «Можа, у яго з галавой нешта не так. Адным словам — акадэмік», — улыбается Алесь.
А потом, рассказывает философ, наступили «лихие 90-е» годы. В потоке новых событий, связанных с независимостью Беларуси, ему некогда было оставаться избирательным в еде.
Вернуться к ограничениям в пище пришлось за несколько лет до выхода на пенсию: здоровье ухудшилось, и с помощью рациона Алесь планировал хотя бы частично вернуть былую легкость. Только на этот раз отказываться от рыбы уже не стал, зная, что от нее — одна польза.
— Чаму я не адмовіўся ад рыбы? Напэўна, таму, што не атаясамліваю сябе з рыбамі так, як з усімі цеплакроўнымі істотамі, — пытается объяснить свою позицию собеседник.
Свою систему питания сейчас герой описывает так:
— Я цікавіўся рознымі сістэмамі харчавання. І магу распавесці пра некаторыя правілы, што працуюць на здароўе. Уся ежа для мяне падзяляецца на «жывую» і «мёртвую». Лепш есці «жывую» — зеляніну, гародніну, садавіну, арэхі. Пры магчымасці варта адмовіцца ад цукру і іншых чыстых вугляводаў. Прынамсі, мінімізаваць спажыванне вырабаў з мукі, круп. Калі вам пастаянна хочацца есці, гэта можа сігналізаваць, што арганізму бракуе бялкоў ці нейкіх вітамінаў і мінералаў. Я імкнуся ўжываць бялкі ў дастатковай колькасці: яйкі, малочныя прадукты, грыбы і рыба.
Такой подход к питанию помогает Алесю держать себя в тонусе.
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Поговорили с белорусами-пескетарианцами: они отказались от мяса, но едят рыбу. Узнали, зачем им все это. *Партнерский материал
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