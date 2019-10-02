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«Мама была уверена, что я тайком ем котлеты». Почему белорусы отказываются от мяса в пользу рыбы?

03.10.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Каково это, придерживаться рыбной диеты в совершенно не морской стране? На личном опыте это проверяют люди, для которых морепродукты давно стали основным источником белка и полезных микроэлементов. Вместе с компанией «Санта Бремор» мы запускаем проект о пользе даров моря «Рыбный день». И для начала разговариваем с тремя белорусами-пескетарианцами о разнообразии в их меню и любимых блюдах.

Пескетарианство — образ жизни, заключающийся в отказе от употребления мяса теплокровных по этическим причинам и для пользы здоровью (известно, что рыба содержит высокий уровень Омега-3-ненасыщенных жирных кислот, которые благотворно влияют на организм). Некоторые пескетарианцы также позволяют себе молочные продукты и яйца.

Алексей Шипулин, руководитель проектов в IT-компании: «Я был дичайшим мясоедом»


Алексей Шипулин

Алексей в пескетарианстве — год. Хотя мясо исчезло из его рациона еще полтора года назад.

— Изначально это был эксперимент: мы с другом решили попробовать стать вегетарианцами: я осознавал что в моем рационе слишком много жирных блюд и тяжелой пищи, нужно было с этим что-то делать, — вспоминает он. — Я был дичайшим мясоедом! Если дома имелся какой-то гарнир или салат, но отсутствовало мясо — считай, оставался голодным.

В один из дней Алексей пошел на обед в столовую и впервые не взял ничего мясного. Постепенно это вошло в привычку, и организм, утверждает собеседник, четко давал понять: новый рацион ему по нраву.


— Я забыл, что такое тяжесть в желудке и послеобеденный «тупняк»: когда тянет в сон и пропадает желание что-либо делать. С приемом пищи чувствовал прилив сил и радость, — делится Алексей. — Но все-таки в какой-то момент решил для себя, что жить исключительно на овощах будет жестковато: только ими я не наедался. Ну, и среди растительной пищи не так много источников Омега-3.

Так в рационе молодого человека постепенно начали появляться рыба и морепродукты:

— В рыбе куда больше питательных веществ и калорий, чем в овощах. При этом дискомфорта, как от мяса, после ее употребления я не чувствую. В общем, достойная альтернатива и возможность разнообразить рацион.

Собеседник отдает предпочтение морской рыбе.

— Речную не люблю. Был у меня как-то опыт: попробовал в белорусском ресторане карпа — мне не понравился его специфический вкус, — рассказывает он. — А хек, лосось, креветки, мидии, кальмары — это по мне. Еще я фанат пасты. Ем нут, фасоль и кускус. В моем рационе много салатов и хлеба. Ну, и куда без белорусской «фишечки» — картошки с селедочкой?


Алексей говорит, что очень любит готовить.

— Дома есть электрогриль, духовка. Поэтому, если есть время, стараюсь разнообразить рацион стейками в панировке, рыбой, запеченной с лимоном, — перечисляет молодой человек. — Вне дома не обхожу стороной качественную китайскую или японскую еду: воки, восточные рыбные супы.

По словам героя, друзья «подсматривают» его рацион. Особенно после того, как увидели, что с новым образом жизни он похудел: два года назад, признается собеседник, он был куда пухлее.

— Но я идею пескетарианства никому не навязываю. Если спрашивают, рассказываю о плюсах подобного меню для себя: например, что рыбный рацион позволяет мне жить в более быстром ритме и быть всегда сфокусированным на работе. Но с плакатами-агитками не хожу, — улыбается Алексей. — Родители, кстати, отнеслись к моему выбору с уважением. Но мама порой продолжает заманивать: «Я там курочку приготовила — иди попробуй».

Мария Кулеш, HR-менеджер: «Втянула в пескетарианство и молодого человека»


Мария Кулеш

Мария семь лет назад отказалась от мяса. Толчком к этому послужила специализированная литература о вегетарианстве.

Для довольно консервативной в вопросах питания семьи Марии это стало шоком.

— Мама сначала вообще не верила. Даже пересчитывала котлеты: думала, что я их подъедаю по ночам, — смеется Мария. — Тем не менее, она готовила для меня отдельные блюда.


Эксперимент по отказу от мяса девушка ставила на пару с подругой. Правда, та продержалась всего неделю, а вот Мария живет так уже семь лет, со временем введя в рацион только рыбу.

— Раньше отказ от определенных продуктов для меня был своеобразной религией, теперь я все же стараюсь смотреть на это проще. Позволяю себе то, чего хочется, и с рыбой как раз такая история. Кроме того, я поняла, что долго не протяну на одних овощах со всеми своими физическими и мозговыми активностями.

Какие изменения в организме заметила девушка за годы с новым типом питания? Например, ушли ненужные килограммы и улучшился сон.

— Микс питания и умеренных тренировок подарил мне рельефное тело и избавил от отеков. Я перестала засыпать в транспорте, за компьютером, послеобеденный сон вообще выпал из графика, меньше болею (а если это и случается, то процесс поправки идет куда быстрее, чем раньше). Сложно также вспомнить, когда я в последний раз испытывала тяжесть в желудке.

Меню у девушки разнообразное.

— Я не могу жить без кальмаров. Часто готовлю с ними пасту, добавляя томатный соус. В рационе всегда есть форель, семга, скумбрия, кета — в общем, много-много рыбы, — перечисляет собеседница. — Мой молодой человек тоже пескетарианец, он втянулся в это дело вместе со мной. Ему приходится есть то же, что и я, — смеется она.

Кроме того, пескетарианкой в семье Марии стала тетя, понемногу исключают из меню красное мясо и родители девушки:

— Семь лет назад я была одиноким бунтарем, а теперь нас большинство.

Чтобы доказать, каким разнообразным может быть рацион пескетарианца, в ходе беседы Мария делится одним из проверенных рецептов на скорую руку (для тех случаев, когда гости уже на пороге) — тартаром из сельди с авокадо. 


Необходимые ингредиенты для тартара по рецепту героини: авокадо, болгарский перец, перец чили, красный лук,
1 ст. л. каперсов, пара ложек оливкового масла и лимонного сока, соль, перец, зелень по вкусу. Основа блюда — нежная сельдь.

Маша рубит все ингредиенты на мелкие кусочки (авокадо, к слову, должно быть, спелым, иначе тартар получится невкусным).


Seafood from Norway – такой логотип с 2015 года украшает продукцию «Санта Бремор». Покупая продукт с такой отметкой, можно быть уверенным, что в его основе – отборная, свежая норвежская рыба.

Смешиваем все ингредиенты в одной тарелке, добавляем столовую ложку лимонного сока, масло, соль и перец по вкусу — форму блюду можно придать любую, подавая как самостоятельное или, например, в дуэте с хлебцами.


Чтобы блюдо вышло действительно вкусным, при выборе сельди обращайте внимание на дату изготовления, срок хранения, целостность упаковки и внешний вид продукта: сельдь должна быть ровная, с серебристой «спинкой», без пожелтений.

Алесь Анцiпенка, філосаф і мэдыяаналітык: «Спагада — мерка чалавечнасці»


Алесь Анціпенка

Жизнь нашего следующего героя, как он сам признается, была наполнена всякого рода экспериментами. Чтобы узнать, почему белорусы не говорят на родном языке, в 80-е годы он начал повсюду разговаривать по-белорусски. Экспериментом было и вегетарианство. Помимо увлечения йогой и ведантой (одна из ортодоксальных систем индийской философии), для отказа от мяса были и другие предпосылки.

— Па-першае, за студэнцкім часам мяне неверагодна ўразіў сам факт, што ёсць людзі, якія не ядуць мяса, — вспоминает герой. — Па-другое, зярнятка ўжо, відаць, было закладзена. Памятаю, як у маленстве кожны раз, калі забівалі парсюка, бабуля хавала мяне ў хаце і не давала выйсці. Яна ведала пра мяне штосьці такое, пра што сам даведаўся пазней: я супраць любога гвалту і маю спагаду да ўсяго жывога. Спагада — мерка чалавечнасці, на мой погляд.


Во время учебы в аспирантуре Алесь мог и вовсе по несколько дней голодать — опять-таки в качестве эксперимента. Старался это не афишировать, но близкие все равно быстро узнали. Собеседник говорит, что относились к этому по-разному:

— Маці перажывала. Бацька маўчаў. Цёткі пры дапамозе «навуковых аргументаў» спрабавалі пераканаць мяне, што без мяса мозг працуе не так, як трэба. Адны дзівіліся, а іншыя думалі: «Можа, у яго з галавой нешта не так. Адным словам — акадэмік», — улыбается Алесь.

А потом, рассказывает философ, наступили «лихие 90-е» годы. В потоке новых событий, связанных с независимостью Беларуси, ему некогда было оставаться избирательным в еде.

Вернуться к ограничениям в пище пришлось за несколько лет до выхода на пенсию: здоровье ухудшилось, и с помощью рациона Алесь планировал хотя бы частично вернуть былую легкость. Только на этот раз отказываться от рыбы уже не стал, зная, что от нее — одна польза.

 — Чаму я не адмовіўся ад рыбы? Напэўна, таму, што не атаясамліваю сябе з рыбамі так, як з усімі цеплакроўнымі істотамі, — пытается объяснить свою позицию собеседник.


Свою систему питания сейчас герой описывает так:

— Я цікавіўся рознымі сістэмамі харчавання. І магу распавесці пра некаторыя правілы, што працуюць на здароўе. Уся ежа для мяне падзяляецца на «жывую» і «мёртвую». Лепш есці «жывую» — зеляніну, гародніну, садавіну, арэхі. Пры магчымасці варта адмовіцца ад цукру і іншых чыстых вугляводаў. Прынамсі, мінімізаваць спажыванне вырабаў з мукі, круп. Калі вам пастаянна хочацца есці, гэта можа сігналізаваць, што арганізму бракуе бялкоў ці нейкіх вітамінаў і мінералаў. Я імкнуся ўжываць бялкі ў дастатковай колькасці: яйкі, малочныя прадукты, грыбы і рыба.

Такой подход к питанию помогает Алесю держать себя в тонусе.

По статистике в мире сейчас проживает более миллиарда пескетарианцев (правда, многие люди себя так не называют: они просто любят рыбу и морепродукты, предпочитая их мясу). Считается, что у пескетарианцев куда меньше рисков заработать сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, диабет и даже депрессию. Все это — благодаря Омега-3, которыми богата рыба. В любом случае напоминаем: прежде чем экспериментировать с питанием, проконсультируйтесь с врачом.

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Поговорили с белорусами-пескетарианцами: они отказались от мяса, но едят рыбу. Узнали, зачем им все это. *Партнерский материал
 
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