На пустыре бывшего завода железобетона в Гродно построят здание. Рассказываем, что там будет

Источник материала: Tut.by

На пустыре бывшего завода железобетона на Суворова в Гродно построят современное здание. «Вечерний Гродно» рассказывает , что там будет.





Возвести крупный «объект автомобильного транспорта», в том числе и для ремонта или обслуживания машин предлагают городские власти на улице Суворова. Будущий автоцентр или СТО разместятся на территории бывшего завода сборного железобетона № 10, где раньше складировался песок для бетонных конструкций.

Автоцентр — это хорошо, но где это находится?

Бывшая площадка для складирования строительного песка, который шел на изготовление различных железобетонных изделий, находится между зданием Гродно АТЭП (где много арендаторов) и недавно открытым дискаунтером «Копеечка». К территории есть очень удобный подъезд — от главной суворовской дороги есть удобный съезд на гравийку.

Площадка — 60 соток. Большую ее часть занимает пустырь, поросший травой. Кое-где складирован строительный мусор и фрагменты бетонных конструкций. У въезда одиноко стоит пустующая будка проходной — там складируют мусор. Часть площадки используется под парковку — поблизости работают несколько автомастерских, клиенты которых тут оставляют автомобили — некоторые стоят довольно давно.









А эта земля продается?

Пока нет, но скоро ее можно будет арендовать. Точная дата торгов пока не называется, но КУП «Гродненский центр недвижимости» уже поместил эту территорию в список будущих торгов. Также не называется и сумма, с которой стартуют торги за эту землю.

По условиям торгов будущий арендатор сможет построить по собственному проекту объект автомобильного транспорта (автоцентр, сервисный центр) или станцию технического обслуживания или для ремонта. Одно из важных условий — постройка не должна быть выше 7 метров.