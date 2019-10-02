В Гомеле драмтеатр организовал бесплатный спектакль для пенсионеров, но их пришло слишком много

Источник материала: Tut.by

В Гомеле желающих попасть бесплатно на спектакль в драмтеатр после объявленной акции оказалось больше, чем… мест в театре, сообщает городской журнал «Белка».



Фото: Светлана Трухан

Напомним , второго октября гомельские пенсионеры могли бесплатно сходить на спектакль. Акцию в День пожилого человека организовал областной драмтеатр. На входе достаточно было предъявить пенсионное удостоверение.

Но желающих оказалось очень много — возле театра выстроилась небывалая очередь. Мест хватило не всем.

Администрация драмтеатра принесла свои извинения тем, кто так и не смог попасть на спектакль.

«Очень радостно, что наше предложение бесплатно посетить театр вызвало небывалый отклик. К сожалению, для всех желающих в зрительном зале не хватило мест (их всего 488). Мы приносим извинения всем, кому на этот раз не удалось попасть в театр и обещаем, что подобные акции будут повторяться и в будущем».