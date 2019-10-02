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В Гомеле драмтеатр организовал бесплатный спектакль для пенсионеров, но их пришло слишком много
03.10.2019 09:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле желающих попасть бесплатно на спектакль в драмтеатр после объявленной акции оказалось больше, чем… мест в театре,
Но желающих оказалось очень много — возле театра выстроилась небывалая очередь. Мест хватило не всем.
Администрация драмтеатра
«Очень радостно, что наше предложение бесплатно посетить театр вызвало небывалый отклик. К сожалению, для всех желающих в зрительном зале не хватило мест (их всего 488). Мы приносим извинения всем, кому на этот раз не удалось попасть в театр и обещаем, что подобные акции будут повторяться и в будущем».
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Людей оказалось очень много, а возле театра выстроилась небывалая очередь. Мест хватило не всем.
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