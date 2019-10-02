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43-летний житель Брестской области подозревается в изготовлении детского порно

03.10.2019 10:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

43-летний житель одного из райцентров Брестской области подозревается в изготовлении и распространении детской порнографии, сообщает МВД.

На след подозреваемого оперативникам помог выйти 20-летний парень, который рассказал, что в 2015 году в соцсетях он переписывался с «17-летним мальчиком», который предлагал ему вступить в половые отношения.

«Мальчиком» оказался 43-летний безработный житель одного из райцентров Брестской области. По оперативной информации, 4 года назад в интернете у него была анкета с вымышленными данными. Таким образом вербовщик знакомился с несовершеннолетними, заигрывал с ними и предлагал секс. На сегодня установлены шестеро потерпевших. Происходящее задержанный снимал на видео, которое распространял в интернете.

Следственный комитет возбудил дело за изготовление и распространение детской порнографии.

В МВД напомнили, что ведомство давно выступает с инициативой о введении уголовной ответственности за груминг — психологическую подготовку детей в интернете к сексуальным отношениям.

«В последние годы мы констатируем значительные увеличения регистрируемых фактов совершения преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних с использованием сети интернет. Очевидно, что гарантировать безопасность наших детей в сети с применением действующего уголовного законодательства невозможно», — прокомментировал начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Геннадий Казакевич.

 
 
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В общении с детьми вербовщик представлялся «17-летним мальчиком».
 
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