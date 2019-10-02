Будьте осторожны: с самолёта будут разбрасываться приманки для диких животных

Источник материала: Герой працы

Вниманию населения: Приманки с самолёта

В связи с проведением на территории района вакцинации диких плотоядных животных против бешенства с применением авиации необходимо избегать нахождения в зоне полётов самолётов во избежание травмирования падающими приманками.

Запрещается брать приманки с вакциной руками и скармливать домашним животным. Не допускается контакт детей с вакцинасодержащими блистерами-приманками.

Приманка с вакциной представляет собой брикет серого или тёмно-коричневого цвета массой до 30 гр., изготовленной из компонентов кормов съедобных для плотоядных, имеет специфический запах. При случайном попадании вакцины (содержимого блистера) на открытые участки тела или слизистые оболочки глаз, рта или носа, необходимо промыть водой, обработать 2% раствором питьевой соды и обратиться в местное учреждение здравоохранения.

С 4 октября самолёты будут осуществлять полёты на высоте 150-200 метров со скоростью 150-180 км/ч, кроме территории населённых пунктов.

Лариса ТИХОНЕНКО, начальник Шумилинской райветстанции.

Вниманию населенияПриманки с самолёта В связи с проведением на территории района вакцинации диких плотоядных животных против бешенства с применением авиации необходимо избегать нахождения в зоне полётов самолётов во избежание травмирования падающими приманками. Запрещается брать приманки с вакциной руками и скармливать домашним животным. Не допускается контакт детей с вакцинасодержащими блистерами-приманками. Приманка с вакциной представляет собой брикет серого или тёмно-коричневого цвета массой до 30 гр., изготовленной из компонентов кормов съедобных для плотоядных, имеет специфический запах. При случайном попадании вакцины (содержимого блистера) на открытые участки тела или слизистые оболочки глаз, рта или носа, необходимо промыть водой, обработать 2% раствором питьевой соды и обратиться в местное учреждение здравоохранения. С 4 октября самолёты будут осуществлять полёты на высоте 150-200 метров со скоростью 150-180 км/ч, кроме территории населённых пунктов. Лариса ТИХОНЕНКО, начальник Шумилинской райветстанции.