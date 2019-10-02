В Волковысском районе нашли серьезный арсенал времен войны

Источник материала: Tut.by

Милиция нашла боеприпасы времен Великой Отечественной войны в лесу вблизи агрогородка Субочи Волковысского района.





Среди находок — граната Ф-1, немецкая пехотная мина, артиллерийские снаряды (76-миллиметровый и два 45-миллиметровых), две ручные гранаты РГД-42, 58-миллиметровая минометная мина и два взрывателя артиллерийских снарядов.





При помощи саперно-пиротехнической группы арсенал изъяли, вывезли на полигон вблизи деревни Рупейки и уничтожили.

На территории региона велись активные боевые действия. Только в этом году в Волковысском районе нашли и уничтожили около 150 мин и снарядов времен Великой Отечественной войны.

МВД напоминает: если вы нашли опасные предметы, срочно обратитесь в органы внутренних дел. Помните: самостоятельные манипуляции с боеприпасами могут привести к трагедии.