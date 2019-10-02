ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Волковысском районе нашли серьезный арсенал времен войны

03.10.2019 10:49 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Милиция нашла боеприпасы времен Великой Отечественной войны в лесу вблизи агрогородка Субочи Волковысского района.


Среди находок — граната Ф-1, немецкая пехотная мина, артиллерийские снаряды (76-миллиметровый и два 45-миллиметровых), две ручные гранаты РГД-42, 58-миллиметровая минометная мина и два взрывателя артиллерийских снарядов.


При помощи саперно-пиротехнической группы арсенал изъяли, вывезли на полигон вблизи деревни Рупейки и уничтожили.

На территории региона велись активные боевые действия. Только в этом году в Волковысском районе нашли и уничтожили около 150 мин и снарядов времен Великой Отечественной войны.

МВД напоминает: если вы нашли опасные предметы, срочно обратитесь в органы внутренних дел. Помните: самостоятельные манипуляции с боеприпасами могут привести к трагедии.

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МВД напоминает: если вы нашли опасные предметы, срочно обратитесь в органы внутренних дел. Помните, что самостоятельные манипуляции с боеприпасами могут привести...
 
Новости дня
Новости общества
 
43-летний житель Брестской области подозревается в изготовлении детского порно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • кожаные сумки распродажа из италии женские вот тут
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика