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В Волковысском районе нашли серьезный арсенал времен войны
03.10.2019 10:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Милиция
Среди находок — граната Ф-1, немецкая пехотная мина, артиллерийские снаряды (76-миллиметровый и два 45-миллиметровых), две ручные гранаты РГД-42, 58-миллиметровая минометная мина и два взрывателя артиллерийских снарядов.
При помощи саперно-пиротехнической группы арсенал изъяли, вывезли на полигон вблизи деревни Рупейки и уничтожили.
На территории региона велись активные боевые действия. Только в этом году в Волковысском районе нашли и уничтожили около 150 мин и снарядов времен Великой Отечественной войны.
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