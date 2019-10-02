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Что думает Минобразования о мобильных телефонах в школах

03.10.2019 11:08 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Мобильные телефоны отнимать у учащихся неправильно, но контролировать процесс пользования нужно.

Об этом заявил замминистра образования Александр Кадлубай в эфире телеканала СТВ 2 октября.

Представитель ведомства подчеркнул, что съемка педагогов или детей в каких-то компрометирующих обстоятельствах непозволительны. Он напомнил, что еще в марте министром был подписан приказ, касающийся ограничения пользования мобильными телефонами в школах. Такие меры учебные заведения должны были внести в правила внутреннего распорядка.

Однако некоторые учреждения не только не выполнили, но и проигнорировали данный документ. Поэтому в настоящее время Минобразования прорабатывает единую модель ограничения пользования мобильными средствами в образовательном процессе.

Кадлубай отметил, что телефоны можно хранить в специальных ячейках на столе преподавателя, как это происходит в школе №93, которую открывал 2 сентября Лукашенко.

«Ребенок видит свое мобильное устройство, во время образовательного процесса оно на глазах у ребенка - на столе у педагога, в его ячейке, которая пронумерована по нумерации журнала. Он сам его туда поставит и сам оттуда заберет», - сказал замминистра.

История вопроса

Напомним, в начале учебного года в Гомеле произошел скандал: уволили учительницу школы №15 Людмилу Четверткову. Придя на замену в 4 класс, учитель стала участником конфликта с учеником. Дети сняли на видео и выложили в сеть, как учитель трясет партой над головой ученика с криком: «Я пойду в тюрьму, а тебе п…ц!». 

Вечером в школе состоялось родительское собрание, на котором учительница извинилась за свое поведение, а потом ее уволили. Позднее оказалось, что видео, выложенное в сеть, было неполным: учительница не замахивалась партой на ученика, она ее переставляла.

В ситуацию вмешался Александр Лукашенко, он дал устное распоряжение восстановить на работе гомельскую учительницу, видео с контрой облетело все СМИ и социальные сети. Кроме того, президент наказал уволивших преподавателя чиновников вплоть до министра.

После скандала в Гомеле в некоторых минских школах прошел информационный час, на котором сообщили о запрете фото- и видеосъемки и о необходимость сдать мобильные телефоны классному руководителю на время учебы.

За уволенную учительницу глава государства устроил разнос чиновникам. Бардак в белорусских школах говорит о том, что чиновники не слышат президента, а мобильные телефоны школьникам не нужны, заявил Александр Лукашенко на совещании по экономике 19 сентября.

 
Теги: Гомель
 
 
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Мобильные телефоны отнимать у учащихся неправильно, но контролировать процесс пользования нужно.
 
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