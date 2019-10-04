﻿ Двое парней в Витебске вынесли из тира винтовки и огромного мишку. Его подарили девушке (но ненадолго). 21.by
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Двое парней в Витебске вынесли из тира винтовки и огромного мишку. Его подарили девушке (но ненадолго)

03.10.2019 12:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Двое приятелей вынесли из тира в Витебске несколько пневматических винтовок и двухметрового плюшевого медведя, сообщает милиция региона.

20-летний житель Витебска решил обокрасть тир в парке Победителей. Но один на «дело» пойти не рискнул — предложил приятелю.

Около полуночи парни пришли к тиру, который находится в палатке. Пока один стоял на страже, другой разомкнул крепление тента и попал внутрь аттракциона. Забрал несколько пневматических винтовок, а также главный приз — огромного плюшевого медведя.

Игрушку высотой 2,5 метра парень подарил знакомой. Оружие же попытался продать.

Вскоре милиция задержала обоих. Ворованного мишку у девушки забрали, а в отношении ее приятеля с товарищем возбуждено уголовное дело за кражу.

 
Теги: Витебск
 
 
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20-летний житель Витебска решил обокрасть тир в парке Победителей. Но один на «дело» пойти не рискнул - предложил «подзаработать» приятелю.
 
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