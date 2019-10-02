В гомельских магазинах нашли российское мороженое с кишечной палочкой

Источник материала: Tut.by

В гомельских магазинах сотрудники областной инспекции Госстандарта обнаружили опасное для здоровья мороженое — с кишечной палочкой. Речь идет о российском мороженом торговых марок «Лето» и «Большой рожок».





Изготовил мороженое индивидуальный предприниматель из Нижнего Новгорода, а в Беларусь его поставляло минское ОДО «Айскинг».

Ввоз опасного мороженого в Беларусь отныне запрещен. Уже ввезенные партии поставщик должен изъять из торговой сети.