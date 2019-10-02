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В гомельских магазинах нашли российское мороженое с кишечной палочкой

03.10.2019 12:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В гомельских магазинах сотрудники областной инспекции Госстандарта обнаружили опасное для здоровья мороженое — с кишечной палочкой. Речь идет о российском мороженом торговых марок «Лето» и «Большой рожок».


Изготовил мороженое индивидуальный предприниматель из Нижнего Новгорода, а в Беларусь его поставляло минское ОДО «Айскинг».

Ввоз опасного мороженого в Беларусь отныне запрещен. Уже ввезенные партии поставщик должен изъять из торговой сети.

 
 
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В гомельских магазинах сотрудники областной инспекции Госстандарта обнаружили опасное для здоровья мороженое - с кишечной палочкой.
 
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