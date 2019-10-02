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Брала предоплату, но вещи не отправляла. В Гомеле интернет-мошенницу отправили в колонию
03.10.2019 14:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле суд
Ранее женщина уже была судима за мошенничество. В октябре 2017 года обвиняемая неоднократно занимала у сожителя деньги, обещая вернуть. Мужчина перевел ей на карту в общей сложности тысячу долларов, и больше свои денег не видел. Тогда женщину приговорили к 80 часам общественных работ.
А спустя месяц после приговора она
Когда заказчики свои обновки не получали, начинали звонить продавцу. Но не тут-то было: женщина постоянно меняла номера телефонов.
По данным следствия, с апреля 2018 года по январь 2019 года женщина обманула таким образом 16 человек и получила от них 7760 рублей 70 копеек.
1 октября суд Центрального района Гомеля признал женщину виновной в мошенничестве и приговорил к 2, 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
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По данным следствия, с апреля 2018 года по январь 2019 года женщина обманула таким образом 16 человек и получила от них 7760 рублей 70 копеек.
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