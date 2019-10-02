Брала предоплату, но вещи не отправляла. В Гомеле интернет-мошенницу отправили в колонию

Источник материала: Tut.by

В Гомеле суд вынес приговор жительнице Кормы, которая продала в интернете несуществующих товаров на сумму более 7 тысяч рублей. Женщина, обманувшая 16 человек, получила 2,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.



Александра Квиткевич, TUT.BY

Ранее женщина уже была судима за мошенничество. В октябре 2017 года обвиняемая неоднократно занимала у сожителя деньги, обещая вернуть. Мужчина перевел ей на карту в общей сложности тысячу долларов, и больше свои денег не видел. Тогда женщину приговорили к 80 часам общественных работ.

А спустя месяц после приговора она разработала новую схему : на одной из известных интернет-площадок разместила объявления о продаже вещей — предлагала одежду и обувь на любой вкус и цвет по привлекательным ценам. Первые звонки покупателей не заставили себя долго ждать. Одним из условий продавца была полная предоплата. Несогласным женщина предлагала второй вариант: полстоимости товара авансом и окончательный расчет при получении. После этого сомнения у покупателей уже пропадали и они перечисляли на указанный карт-счет деньги.

Когда заказчики свои обновки не получали, начинали звонить продавцу. Но не тут-то было: женщина постоянно меняла номера телефонов.

По данным следствия, с апреля 2018 года по январь 2019 года женщина обманула таким образом 16 человек и получила от них 7760 рублей 70 копеек.

1 октября суд Центрального района Гомеля признал женщину виновной в мошенничестве и приговорил к 2, 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.