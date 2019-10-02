Внимание: идет голосование в конкурсе социальных проектов! Поддержим Кореличчину!

Источник материала: Полымя





В Беларуси стартовал крупнейший конкурс социальных проектов SocialWeekend. Участие в нем принимает ГУК «Кореличская районная библиотека» с гуманитарным проектом «Библиотека – территория равных возможностей».

Цель проекта – социальная интеграция детей с ограничением жизнедеятельности посредством создания на базе Кореличской детской библиотеки адаптационного центра информационной и культурно-досуговой направленности, содействие гармоничному развитию личности ребенка с помощью библиотерапии, сказкотерапии, игротерапии и терапии творчеством.

Основные задачи центра: обеспечение полного и оперативного удовлетворения информационных потребностей детей-инвалидов в доступной для них форме; социокультурная реабилитация детей с ограниченными возможностями; индивидуальная поддержка личностного развития детей-инвалидов, развитие литературно-творческих способностей; информационная поддержка в воспитании особенного ребёнка; библиотечно-информационное обслуживание учреждений и организаций, занимающихся проблемами детей-инвалидов.

Победа в конкурсе определяется по итогам народного голосования, которое будет проходить 3–8 октября 2019 года на сайте http://www.socialweekend.by .

Внимание! Голосование в конкурсе платное!





Приглашаем принять участие в голосовании и поддержать библиотечный проект «Библиотека – территория равных возможностей».

Поможем создать территорию равных возможностей вместе!

Поможем детям жить улыбаясь!

Поможем детям жить без ограничений!

ГУК «Кореличская районная библиотека»