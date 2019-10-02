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Работавшие на российских стройках кореличчане рассказывают о подводных камнях трудоустройства за рубежом

03.10.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Сегодня интернет пестрит вакансиями о работе за рубежом. По-прежнему наибольшей популярностью пользуется Российская Федерация, ведь для поездки в страну-соседку не требуется виза. Введя запрос «работа в России для белорусов», поисковик выдаст огромное количество предложений, среди которых немало вариантов работы на стройке.

Работавшие на российских стройках кореличчане рассказывают о подводных камнях трудоустройства за рубежом

Монолитчики, сварщики, бетонщики, крановщики и разнорабочие… Все эти специальности, за работу по которым российские наниматели обещают стабильно высокую зарплату, хорошие условия труда и проживания, крайне востребованы на стройплощадках регионов России. Как результат, едут белорусы, в том числе и кореличчане, за сотни километров в поисках золотых гор. Однако, общаясь с людьми, которые имеют печальный опыт работы за границей, становится очевидным, что трудоустройство за рубежом имеет свои подводные камни.

По словам 50-летнего жителя г.п. Кореличи, отправляясь на заработки в Россию, он был наслышан о том, что многие белорусы, работавшие на стройке, возвращаются домой ни с чем. Однако уверенность в том, что «работа за спасибо» – это не про него, нашел вакансию в интернете и поехал трудиться в качестве разнорабочего в Московскую область.

– Жилье и питание работодатель обещал оплатить, – делится кореличчанин. – Сдержал он свое слово или нет, судите сами. Ведь жили мы в холодной бытовке на территории стройплощадки. Еженедельно нам выдавали деньги на питание, которых едва хватало на минимальный набор продуктов. Работали без выходных по 10-12 часов в день. Надеялись заработать хорошие деньги. Вот только когда пришло время зарплаты, наниматель сказал, что заказчик еще не перечислил деньги, нужно подождать. Не получив зарплату и за второй месяц, решили возвратиться домой. В такой же ситуации оказались и ребята из разных городов Беларуси, которые работали на других объектах у этого же нанимателя.

С ненадежной схемой оплаты труда столкнулся еще один житель райцентра, который ездит на заработки на протяжении многих лет. Трудовые отношения с ним никак не оформлены, что крайне выгодно работодателю.

– По окончанию работы наниматель выплачивал только часть зарплаты, – рассказывает кореличчанин. – Оставшиеся деньги получал только тогда, когда приступал к работе на новом объекте. Риск не увидеть честно заработанные деньги, безусловно, был велик, однако многие соглашаются на такие условия и продолжают работать в России.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, работая за рубежом, необходимо помнить о важных правилах трудоустройства.

– Тем, кто планирует устроиться на работу за рубежом, следует знать как минимум два важных момента, – отмечает паспортист группы по гражданству и миграции Кореличского РОВД Людмила Анисим. – Во-первых, общая легальная процедура оформления документов состоит из оформления трудового контракта, обращения в посольство и открытия рабочей визы. Трудовой договор или контракт стоит читать предельно внимательно, вдумываясь в каждый пункт. Во-вторых, легальность посреднической фирмы. Бывает, что человек даже не задумывается, кто отправляет его за границу. При работе с белорусскими фирмами уточните наличие лицензии, которая выдается МВД. Иногда выясняется, что фирма российская или украинская. А это уже совсем другая история. Ведь проконтролировать деятельность подобных фирм весьма затруднительно. К тому же в случае возникновения спорных моментов отстоять свои права и интересы будет непросто. Ведь обратиться в суд иностранного государства с исковым заявлением о невыполнении или нарушении посреднического контракта сложно и очень дорого.

Оксана ЯНУШ
Фото из архива БелТА

 
 
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Сегодня интернет пестрит вакансиями о работе за рубежом. По-прежнему наибольшей популярностью пользуется Российская Федерация, ведь для поездки в страну-соседку...
 
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