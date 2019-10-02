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В Санкт-Петербурге белоруса будут судить за организацию покерного клуба

03.10.2019 15:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В суд Санкт-Петербурга направлено уголовное дело по обвинению белоруса в организации покерного клуба. За это ему грозит до 2 лет лишения свободы, сообщает прокуратура России.

По версии следствия, в июле 2019-го мужчина организовал игру в покер на деньги в одном из так называемых «антикафе» — хотя знал, что в городе не разрешены азартные игры.

«Для этого приискал помещение с игровым оборудованием (картами, фишками и игральным столом), арендовал его, пригласил крупье и знакомых игроков посредством смс-рассылки и телефонных звонков для игры в покер», — рассказали в прокуратуре.

При этом сам обвиняемый встречал игроков, обменивал деньги на фишки, выдавал выигрыш и разделял прибыль.

В ходе расследования фигурант дал признательные показания. Согласно ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (Незаконные организация и проведение азартных игр, с использованием игорного оборудования вне игровой зоны) ему грозит до 2 лет лишения свободы.

 
 
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