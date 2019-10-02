В Могилеве дом не еще не отапливают, потому что… потеряли ключи от подвала?

Источник материала: Tut.by

Жильцы дома № 19 на улице Садовой в Могилеве сняли на видео, как сотрудник ЖЭУ пытается открыть дверь в подвал, но не может. Батареи, говорят они, в квартирах по-прежнему холодные, хотя весь Могилев уже отапливают. «Нам не могут включить отопление из-за того, что домоуправление… потеряло ключи от подвала, где включают отопление на дом?» — спрашивают жильцы.

Начальник ЖЭУ № 5 Михаил Орлов в курсе ситуации. По его словам, коммунальники в подвал все же попали, но сейчас батареи в квартирах на улице Садовой, 19, холодные по другой причине.

— Мне доложили, что отопительная система в доме уже запущена, циркуляция воды идет. Однако система находится в режиме прогревания, так как датчик показывает плюсовую температуру на улице, — сказал Михаил Орлов.

Отопление в квартирах Могилева начали постепенно включать в выходные, 28−29 сентября.

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