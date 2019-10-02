Бывшие работники Осиповичской ЦРБ ведут активную общественную работу

Источник материала: Асiповiцкi край

Международный день пожилых людей — дата, важная для каждого, только для одних актуальна сейчас, для других станет таковой через несколько лет или даже десятилетий.

Этот день — повод вспомнить о проблемах пожилых людей. Ведь со временем даже самые простые радости становятся дороже — беседа с близким человеком, теплые слова, воспоминания… И людям, много лет отдавшим работе, внимание и поддержка коллектива очень нужны, и не только в праздничные дни. Так давайте же вспомним своих ветеранов, позвоним или зайдем к ним, попьем вместе чая и побеседуем о волнующих проблемах.

Хочется рассказать о нашей «первичке». Объединяет она около 500 человек. Естественно, очень трудно посетить такое количество людей, проживающих в разных населенных пунктах, и оказать помощь всем. Хорошо, что наш кабинет располагается в поликлинике, и при посещении врача бывшие медработники часто заходят в свою ветеранскую комнату. Вот здесь и решаются многие вопросы. А еще приходится знакомиться с множеством жизненных историй, ведь зачастую наши пенсионеры живут одиноко и не имеют рядом того, кто бы мог их выслушать, посочувствовать. А врачи утверждают, что многие болезни возникают оттого, что человек начинает чувствовать себя ненужным.

На каждого члена ветеранской организации у нас заведена папка, в которой собрана информация о работе, увлечениях, образе жизни человека, есть фотоматериал. Это повышает самооценку людей, позволяет гордиться достижениями, напоминает о былом, а заодно и мотивирует к пополнению портфолио. Есть доска поздравлений, где помещаем теплые слова пожеланий именинникам. Активно работает совет ветеранов, развито волонтерское движение. Имеем сеть кружков. За чашечкой чая отмечаем праздники, вместе выезжаем на природу. Наши рукодельницы готовят в кружках сувениры, которые вручаются при посещении на дому больным и одиноким людям.

Мы охотно делимся богатым опытом работы с коллегами из других ветеранских организаций, всегда открыты для общения. Многие интересуются нашей комнатой истории. Ветераны ЦРБ собрали богатый материал о врачах-участниках войны, становлении системы здравоохранения в районе, медицинских династиях, медработниках, имеющих правительственные награды, предметах обихода и медицинском инструментарии прошлого века и т.д. Предлагаем всем принять участие в пополнении экспозиций.

Издаем брошюры и буклеты. Совместно с районной библиотекой организовали клуб «Добрые встречи». А психолог РЦСОН проводит с нами тренинги в рамках клуба «Навстречу друг другу». Нередки у нас и экскурсии и поездки в интересные места.

А ко Дню пожилых людей организовали программу с играми, песнями, воспоминаниями. Наши хозяюшки приготовили угощения для сладкого стола. Имена особо отличившихся ветеранов внесли в книгу почета ЦРБ. Волонтеры получили благодарственные письма от совета ветеранов.

Всех пенсионеров поздравляем с 1 октября — днем уважения и почитания нашего возраста, опыта, мудрости и заслуг.

Зинаида Пацкевич,

председатель совета ветеранов ЦРБ.