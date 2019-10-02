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999 долларов за снятие порчи. На «гадалку» из Слуцкого района завели дело о мошенничестве
03.10.2019 17:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В отношении 50-летней жительницы Слуцкого района возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Заявление на нее написала доярка из Столинского района, которая почти год носила той деньги за обряд выкупа смерти, снятие порчи и так далее. Об этом
39-летняя потерпевшая, кроме основной работы дояркой, подрабатывала маникюром, иногда выезжала по заказу на дом. Так она и познакомилась с жительницей Слуцкого района.
В беседе с клиенткой женщина пожаловалась, что дома не все хорошо, денег не хватает. Гостья заявила: так и есть, а еще над семьей женщины «стоит смерть», и жертвой может стать кто-то из родных. Надо 250 долларов, чтобы снять порчу.
«Резались подушки, рассыпались по дому перья, даже курицу пришлось зарезать для надежности снятия заразы. Несколько раз проводили обряд», — описывают события сотрудники милиции.
Каждый раз женщина платила, привозила картошку и другие продукты из села. Так с мая по сентябрь обвиняемой было передано еще 700 рублей.
Однажды доярка ехала домой с сыном, которому как раз дали отпуск на службе — а по дороге заехали к «гадалке». Та заявила: парню нельзя садится за руль, иначе беда. Сыну запретили даже подходить к машинам, но в какой-то день он полез под автомобиль делать ремонт — и вдруг случился небольшой пожар (короткое замыкание в проводке), что лишь укрепило веру женщины в предсказания.
После этого было решено «помочь» и отцу семейства, но за эти услуги требовалось 999 долларов: так требует обряд, объяснила женщина. У семьи не было денег, и они взяли взаймы треть суммы у соседа.
Наутро мужчина взялся за голову: за что отдали такие деньги? А когда услышал, что и раньше жена отдавала немалые суммы, отправил супругу в милицию.
Оперативники нашли «гадалку», та сразу заявила — никакого дара предвидения у нее нет. А деньги якобы брала в долг, но уже решила все вернуть.
Тем не менее, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса (Мошенничество).
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Почти год женщина брала деньги за обряды выкупа смерти, снятия порчи и так далее.
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