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999 долларов за снятие порчи. На «гадалку» из Слуцкого района завели дело о мошенничестве

03.10.2019 17:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В отношении 50-летней жительницы Слуцкого района возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Заявление на нее написала доярка из Столинского района, которая почти год носила той деньги за обряд выкупа смерти, снятие порчи и так далее. Об этом сообщает милиция Минской области.


39-летняя потерпевшая, кроме основной работы дояркой, подрабатывала маникюром, иногда выезжала по заказу на дом. Так она и познакомилась с жительницей Слуцкого района.

В беседе с клиенткой женщина пожаловалась, что дома не все хорошо, денег не хватает. Гостья заявила: так и есть, а еще над семьей женщины «стоит смерть», и жертвой может стать кто-то из родных. Надо 250 долларов, чтобы снять порчу.

«Резались подушки, рассыпались по дому перья, даже курицу пришлось зарезать для надежности снятия заразы. Несколько раз проводили обряд», — описывают события сотрудники милиции.

Каждый раз женщина платила, привозила картошку и другие продукты из села. Так с мая по сентябрь обвиняемой было передано еще 700 рублей.

Однажды доярка ехала домой с сыном, которому как раз дали отпуск на службе — а по дороге заехали к «гадалке». Та заявила: парню нельзя садится за руль, иначе беда. Сыну запретили даже подходить к машинам, но в какой-то день он полез под автомобиль делать ремонт — и вдруг случился небольшой пожар (короткое замыкание в проводке), что лишь укрепило веру женщины в предсказания.

После этого было решено «помочь» и отцу семейства, но за эти услуги требовалось 999 долларов: так требует обряд, объяснила женщина. У семьи не было денег, и они взяли взаймы треть суммы у соседа.

Наутро мужчина взялся за голову: за что отдали такие деньги? А когда услышал, что и раньше жена отдавала немалые суммы, отправил супругу в милицию.

Оперативники нашли «гадалку», та сразу заявила — никакого дара предвидения у нее нет. А деньги якобы брала в долг, но уже решила все вернуть.

Тем не менее, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса (Мошенничество).

 
 
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Почти год женщина брала деньги за обряды выкупа смерти, снятия порчи и так далее.
 
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