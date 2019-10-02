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Трудовой семестр-2019 закрыт!

03.10.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Торжественное закрытие третьего трудового семестра состоялось в центральном районном доме культуры. В ходе мероприятия, на котором присутствовали учащиеся гимназии г. Буда-Кошелево и средней школы №1 райцентра, были награждены лучшие студенческие отряды, их командиры и бойцы.

Трудовой семестр-2019 закрыт!

­– Главная цель трудовых семестров – популяризация среди подростков работы в каникулярное время. Одни ребята предпочитают в это время бездельничать, а другие, как наши студотрядовцы, имеют возможность заработать. В районе за летний период были трудоустроены 176 подростков, в том числе и состоящие на различных видах учета. Они смогли почувствовать себя самостоятельными и получить первый трудовой опыт. Благодаря вашим стараниям и программе летней трудовой занятости было посажено, прополото и убрано большое количество площадей. Во время открытия трудового семестра вам были даны «Путевки» на трудовую деятельность, а сейчас настало время подвести итоги и наградить лучших, – отметила первый секретарь районного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» Алевтина Иванова.

Трудовой семестр-2019 закрыт!

Так, в номинации «Лучший студенческий отряд» в трудовом семестре стали отряды: «Комсомольцы», «Союз», «Богатыри», «Колосок» из учреждений образования района. Чествовали экологические отряды «Юность» гимназии г. Буда-Кошелево и «Зеленоград» средней школы №1райцентра, которые также стали лучшими в трудовом семестре и награждены не только дипломами I и III степени, но сладкими подарками.

Трудовой семестр-2019 закрыт!

Молодежный лидер поблагодарила командиров студенческих отрядов Елену Коротчикову и Татьяну Парфененко, которые смогли сплотить ребят и организовать их работу и досуг лучшим образом. Были отмечены и лучшие бойцы отрядов «Юность» и «Зеленоград». Так, примером для своих товарищей стали: Алексей Аникеенко, Даниил Конусевич, Глеб Потепалов, Никита Пикуль, Илья Семенов («Юность»), а также Алина Ширко, Илья Смолий, Ренат Иваненко, Павел Чепик и Дарья Манченко («Зеленоград»).

Трудовой семестр-2019 закрыт!

Для студотрядовцв трудовой семестр закрыт, но через год у них вновь будет возможность проявить себя в делах, встретиться и плодотворно поработать.

Трудовой семестр-2019 закрыт!

Трудовой семестр-2019 закрыт!

Трудовой семестр-2019 закрыт!

Трудовой семестр-2019 закрыт!

Трудовой семестр-2019 закрыт!

Трудовой семестр-2019 закрыт!

Трудовой семестр-2019 закрыт!

Трудовой семестр-2019 закрыт!

Трудовой семестр-2019 закрыт!

Трудовой семестр-2019 закрыт!

Наталья МАКСИМОВА

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Торжественное закрытие третьего трудового семестра состоялось в центральном районном доме культуры. В ходе мероприятия, на котором присутствовали...
 
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