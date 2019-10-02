Лукашенко назначил главу Брестского областного суда

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко подписал указ № 366 о назначении и освобождении судей. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В Брестском областном суде председателем и судьей назначен Антон Гущин, работавший до этого председателем в суде Кобринского района.

Первым заместителем и судьей Брестского областного суда стал Владимир Савчук.

Кроме того, президент назначил судей областных судов: Гомельского — Николая Долю, Снежану Егорову, Александра Пискунова и Анатолия Сотникова, Витебского — Татьяну Дегтяреву, Минского — Олега Лапеко, Могилевского — Сергея Мазурова.

Судьями Минского городского суда будут работать Игорь Любовицкий и Евгений Чадюк.

Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и председателей различных судов в регионах Беларуси.