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Лукашенко назначил главу Брестского областного суда
03.10.2019 18:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко подписал указ № 366 о назначении и освобождении судей. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В Брестском областном суде председателем и судьей назначен Антон Гущин, работавший до этого председателем в суде Кобринского района.
Первым заместителем и судьей Брестского областного суда стал Владимир Савчук.
Кроме того, президент назначил судей областных судов: Гомельского — Николая Долю, Снежану Егорову, Александра Пискунова и Анатолия Сотникова, Витебского — Татьяну Дегтяреву, Минского — Олега Лапеко, Могилевского — Сергея Мазурова.
Судьями Минского городского суда будут работать Игорь Любовицкий и Евгений Чадюк.
Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и председателей различных судов в регионах Беларуси.
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Так, у Брестского областного суда появился новый председатель.
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