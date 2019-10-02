СК: по подозрению в убийстве жены священника задержан еще и 23-летний парень

Источник материала: Tut.by

В деле об убийстве жены священника появился еще один подозреваемый. Задержан 23-летний житель одной из деревень Калинковичского района, сообщили в Следственном комитете.





— Сегодня, 3 октября, в результате проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в убийстве женщины задержан 23-летний житель одной из деревень Калинковичского района. В настоящее время следователи проверяют его возможную причастность к совершению преступления, — сказали в СК.

Напомним , рано утром 2 октября в городском поселке Озаричи была убита 42-летняя женщина. Ее тело с ножевыми ранениями нашли в собственном доме. Милиция задержала 47-летнего мужа убитой — батюшку местного храма. Здесь он служит много лет. В СК сообщили, что священник задержан по подозрению в убийстве. На момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения.