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СК: по подозрению в убийстве жены священника задержан еще и 23-летний парень

03.10.2019 21:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В деле об убийстве жены священника появился еще один подозреваемый. Задержан 23-летний житель одной из деревень Калинковичского района, сообщили в Следственном комитете.


— Сегодня, 3 октября, в результате проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в убийстве женщины задержан 23-летний житель одной из деревень Калинковичского района. В настоящее время следователи проверяют его возможную причастность к совершению преступления, — сказали в СК.

Напомним, рано утром 2 октября в городском поселке Озаричи была убита 42-летняя женщина. Ее тело с ножевыми ранениями нашли в собственном доме. Милиция задержала 47-летнего мужа убитой — батюшку местного храма. Здесь он служит много лет. В СК сообщили, что священник задержан по подозрению в убийстве. На момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения.

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В деле об убийстве жены священника появился еще один подозреваемый. Задержан 23-летний житель одной из деревень Калинковичского района, сообщили в Следственном...
 
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