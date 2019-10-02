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СК: по подозрению в убийстве жены священника задержан еще и 23-летний парень
03.10.2019 21:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В деле об убийстве жены священника появился еще один подозреваемый. Задержан 23-летний житель одной из деревень Калинковичского района,
— Сегодня, 3 октября, в результате проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в убийстве женщины задержан 23-летний житель одной из деревень Калинковичского района. В настоящее время следователи проверяют его возможную причастность к совершению преступления, — сказали в СК.
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В деле об убийстве жены священника появился еще один подозреваемый. Задержан 23-летний житель одной из деревень Калинковичского района, сообщили в Следственном...
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