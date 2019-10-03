Сильные заморозки, мокрый снег и гололед. Погода в Беларуси c 4 по 8 октября

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В Беларусь к выходным придет похолодание, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.





Октябрь начался очень теплой погодой, но, по прогнозам, тепло долго не продержится и уже в предстоящие сутки похолодает, а в выходные дни ожидается холодная погода.