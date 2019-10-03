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«Сколько детей собираетесь рожать?» Одними из первых протестировали перепись населения онлайн

04.10.2019 02:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ровно в полночь 4 октября в Беларуси началась перепись населения. Последний раз она проходила десять лет назад — в 2009-м. Впервые белорусы могут «переписаться» онлайн — что мы и опробовали на себе. Сколько времени занял процесс и на каких вопросах пришлось зависнуть дольше всего? Рассказываем и частично показываем.


Скриншот с сайта census.by

Переписать себя по интернету, не выходя из дома и не впуская в него переписчиков, можно на двух сайтах — census.by и перепись.бел. У каждого есть две версии — на белорусском и русском языках. Вверху есть кнопка «Для слабовидящих», при нажатии сайт становится черно-белым.

Ровно в 00:00 стартовая страница попросила себя перезагрузить — вместо обратного отсчета появилась инструкция, как пройти перепись. Пока что в ней поучаствовало ноль человек. Ю-ху, я первая.


Скриншот с сайта census.by

Далее мне предлагают войти в систему. Выглядит все просто и интуитивно понятно.

Если ты уже пользователь Межбанковской системы идентификации, можно зайти напрямую с помощью номера телефона и пароля. Я — не из таких. Поэтому пробую зарегистрироваться через одноразовый код. Нажимаю — на сайте выплывает окно. Оно загружается далеко не сразу, но загружается. После этого меня просят ввести личный идентификационный номер из паспорта и номер мобильного телефона, который я оставляла для связи со своим банком. И вот тут могла случиться неувязочка.


Скриншот с сайта census.by

Помнится, когда-то в банке неверно записали код моего телефона, из-за чего я не могла получать смс-оповещения. Если бы тогда не пофиксила эту проблему, не видеть мне сегодня интернет-переписи (и гадай потом, почему так вышло).

Код на телефон приходит мгновенно. Ввожу, нажимаю «Продолжить» и узнаю, что параллельно соглашаюсь предоставить свои данные следующим организациям:

  • Национальному банку Республики Беларусь,
  • банкам и небанковским кредитно-финансовым организациям,
  • ОАО «Банк развития Республики Беларусь»
  • и государственным органам (в рамках выполнения функций, определенных законодательством) на использование этих данных для осуществления банковских операций и иной деятельности в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Итак, нажимаю кнопку «Переписаться» — и поехали. На заполнение анкет дают целый час. По факту, если вы не будете делать скриншоты и параллельно записи, на весь процесс уйдет минут 10−15, как и обещал Белстат.

Все начинается с адреса проживания и малопонятного термина «домохозяйства», который я редко употребляю в обыденной жизни. Но тут же, слева, есть расшифровка, что оно значит. Читаю и узнаю: оказывается, я сама себе одно домохозяйство.

Кстати, практически возле каждого пункта анкеты есть кнопка «help», при нажатии выплывают пояснения, что именно имеет в виду вопрос (если вы не поняли его формулировку).


Скриншот с сайта census.by

Площадь жилья, вид отопления, водопровода, канализации, в чьей собственности жилье и сколько в нем комнат — пока все максимально просто и понятно.

Движусь дальше и вижу: поскольку при регистрации я вводила свой личный номер, система автоматически заполнила поля с фамилией-именем-отчеством и датой рождения, а также напомнила, сколько мне полных лет.

Дальше следует вопрос, который обычно больше всего волнует подруг моей мамы: «Твоя младшая еще замуж не вышла?» Белстат спрашивает более тактично: просит указать семейное положение. Среди вариантов ответа есть пункт «в незарегистрированных отношениях».


Скриншот с сайта census.by

Иду дальше, но система не пускает меня, вместо этого подбрасывает вверх по странице. Оказывается, где-то есть ошибка или незаполненное поле. Она подсвечивается красным — и это хорошо: сразу понятно, где что-то не так. Ага, вижу: не указала, что я постоянно проживаю в выбранном населенном пункте.


Скриншот с сайта census.by

Каждый новый блок анкеты (а всего их четыре) будет начинаться с данных о себе с апдейтами. Касперович Любовь Викторовна, полных лет — 26, женский, никогда не была в браке. На следующей странице к этой информации добавится «находится в данном населенном пункте».

Кстати, о населенных пунктах. Статисты просят рассказать, переезжала ли ты в тот населенный пункт, в котором сейчас живешь. Если да, то их интересует, из какой местности — сельской или городской, и по какой причине. Забавно, что датой переезда можно указать 1899 год. Но система вряд ли позволит это сделать, потому что она-то уже знает, сколько тебе полных лет.


Скриншот с сайта census.by

Когда предварительно я читала анкетные листы, было непонятно, что значит этот вопрос: «Проживали ли Вы 1 год и более в другой стране?» Это в сумме — или «залпом» от одного года? Кнопочка «help» мне в помощь — так понимаю, что правильным ответом было «от года и больше без перерыва».

А вот сейчас начинается блок с довольно деликатным вопросом: «Собираетесь ли вы уехать из Республики Беларусь?»

Есть всего два варианта: да и нет. Мне не хватает кнопки «не знаю». Так ответ был бы более честным (хотя еще года три назад я бы без раздумий ответила «нет, не собираюсь!»)

Но ладно, выбираю максимально честный ответ и нажимаю «нет».


Скриншот с сайта census.by

Дальше — вопросы о гражданстве, родном языке и образовании. Кстати, приятно видеть, что в блоке написано «белорус(ка)».

В источниках заработка можно выбрать несколько вариантов, но тогда система просит указать основной.


Скриншот с сайта census.by

Следом — еще один деликатный вопрос, на который сложно дать ответ не то что Белстату — самой себе. Спрашивают, сколько детей я родила и сколько собираюсь рожать. Мужчинам, подсказывают коллеги, такой вопрос не задают вообще. А я теряюсь: правда не знаю, что ответить.


Скриншот с сайта census.by

Выбираю вариант ответа, жду новых интересных вопросов — и вдруг выясняется, что это почти конец. Правда, если бы у меня был участок, я могла бы рассказать Белстату о том, сколько у меня есть (или нет) пчелосемей, коров, свиней, коз, овечек, коней, кроликов, кур-несушек, страусов, перепелок, нутрий и даже андатрий.

Но у меня нет ни участка, ни даже кошки или собаки. Поэтому жму на «Отправить» — и все, на этом опрос заканчивается. Но выясняется, что «Вы сталі адным з удзельнікаў Інтэрнэт-перапісу, які можа атрымаць смартфон Xiaomi. Кожны дзень — адзін Redmi Note 8 Pro». Xiaomi? Заинтригована.


Скриншот с сайта census.by

За 50 минут, пока я пыталась переписать себя, это сделали еще 1238 человек. На всякий случай скачиваю сертификат, как и рекомендовали специалисты Белстата. Если вдруг ко мне нагрянут переписчики, покажу его им, чтобы они не делали лишнюю работу.

В целом, интернет-перепись — хорошая задумка. Быстро, удобно, понятно — и действительно не выходя из дома.

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Ровно в полночь 4 октября в Беларуси началась перепись населения. Последний раз она проходила десять лет назад - в 2009-м. Впервые белорусы могут «переписаться»...
 
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