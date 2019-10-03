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Страхи переписи, Могерини не прилетит, судьба желтых ваз и новое в убийстве матушки - все за вчера

04.10.2019 00:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Пока вы спали в стране началась перепись. Сейчас она проходит только в онлайн-режиме. Мы «переписались» одними из первых и делимся впечатлениями. Сразу скажем, на некоторые деликатные вопросы сложно ответить не то что Белстату — самим себе. Кстати, многие белорусы к переписи относятся, мягко скажем, настороженно. Одни боятся открывать дверь незнакомым переписчикам, другие — не знают, как рассказать про съемную квартиру или богатого любовника, а третьи — думают, что за отказ переписываться дадут штраф. Про эти (и не только) страхи мы поговорили со специалистами заранее и вот здесь рассказываем, как быть.


А теперь посмотрим, что же еще важного случилось вчера.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • В украинском Житомире начался Форум регионов Беларуси и Украины. И сегодня там выступят Александр Лукашенко и Владимир Зеленский. Это будет первая встреча белорусского президента с шестым президентом Украины. Мы собрали темы, которые президенты могут обсудить. Их предостаточно: от «гуляющего» через границу оружия и импорта нефтепродуктов с электричеством до того, на чем ездить на работу. Сегодня обязательно расскажем, как все будет.
  • А вот в Минске сегодня начинаются мероприятия по тематике Восточного партнерства, на которых ожидалось очень высокое представительство из ЕС. Но что-то пошло не так. Вчера верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини отменила свой визит в Минск. Ее примеру последовали и главы МИД Литвы, Латвии и Польши. Все «из-за ряда изменений в повестке дня различных участников и по результатам обсуждений с Беларусью как принимающей стороной». В кулуарах представительства ЕС в Беларуси говорят, что встреча глав МИД Восточного партнерства и стран-соседей в Минске перенесена на 2020 год.


  • И еще о большой политике. На фоне «нового этапа в отношениях с США», мы встретились с временным поверенным в делах США Дженифер Мур. Поясним: она сейчас занимает место американского посла, которого у нас нет уже больше 10 лет. Как считает наша собеседница, по самым оптимистичным прогнозам, настоящий посол может появиться у нас не раньше весны следующего года.
  • Поселок Озаричи и служители Белорусской православной церкви до сих пор в шоке от убийства матушки. Накануне по подозрению в этом страшном преступлении задержали ее супруга, священника. Мы поговорили с коллегами отца Георгия, они говорят, что нареканий к нему у церковного начальства не было, но могло произойти «охлаждение к вере». А уже к вечеру у дела появился новый поворот, вернее, еще один подозреваемый — 23-летний житель деревни Калинковичского района. Он был одним из наемных работников, что строили церковь с отцом Георгием. Мотивом убийства могла стать большая премия, которую недавно получила супруга батюшки в сетевом бизнесе.
  • Ну и как же нам обойтись без историй о коррупционных задержаниях. Но этот случай не совсем типичный. Пока длилось расследование (а на это ушло больше двух лет), подозреваемый — директор ЖКХ в Полоцке — успел получить третье высшее образование, открыть еще одну категорию на права, увлечься спортом и собрать сумку в СИЗО. К счастью, она ему не понадобилась.
  • Вчера в прямом эфире вышел последний выпуск программы «Экономика на пальцах» в видеоформате, дальше — только текстовая версия. А вчера независимый аналитик Сергей Чалый и главный редактор политико-экономического блока новостей портала Ольга Лойко говорили о том, что среди управленцев страной негласно, а может, и гласно, родился новый консенсус, который кратко можно описать так: не будем ничего трогать в экономике глобально, потому что страшно.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Вот уже шестой год минчанка Ирина Фунт работает в «МакДональдсе». Устроилась она туда в 50. Начиналось все с уборки в зале и на улице, потом Ирину обучили работе на кухне, затем — на кассе, а теперь она стала инструктором производственного обучения и сама учит новичков. Удивительно? Мы поговорили с белорусами, которым за 50 о том, как они ищут работу, и узнали много поучительных историй.
  • С сегодняшнего дня пассажиры авиакомпании «Белавиа», которые заранее хотят выбрать место в самолете, должны будут заплатить за это от 5 до 30 евро: цена зависит от расположения кресла в салоне. Узнали, как будет работать услуга и на всех ли рейсах она будет доступна.
  • На прошлой неделе все автомобилисты активно обсуждали предложение снизить скорость в городах до 50 км/ч. Как обычно мнения разделились, а мы решили провести эксперимент: проехали по нескольким маршрутам в Минске и в райцентре с разрешенной сейчас скоростью и с той, которую могут прописать в новых ПДД. И вот что получилось. Кстати, если вы подумываете купить автомобиль, а денег не хватает, присмотритесь к кредитам — они немного подешевели. Но помните: от уплаты процентов вас никто не освободит, а вот дополнительные страховки навязывать банки права не имеют.
  • Родители школьников все еще обсуждают «телефонную» проблему: напомним, после скандала в школе Гомеля учителя стали забирать у учеников смартфоны на время занятий. Правда, много споров было о том, как и где мобильники (порой, довольно дорогие) да еще в таком количестве должны храниться. Министерство образования рассказало: хранить их можно в специальных ячейках, расположенных на столе у педагога.
  • Ой, помните же желтые вазы на столичном проспекте Независимости? Мы узнали, что с ними будет дальше (и когда это будет — тоже). Кстати, об истории. Здесь у нас любопытная подборка о том, как изменился облик наших замков после реконструкции — нашли архивные фото и сравнили их с современными.


  • А что у нас в спорте? Минское «Динамо» одержало вторую победу подряд в КХЛ, одолев дома челябинский «Трактор». Наши соперники имели несколько возможностей, чтобы сравнять счет, но динамовцы продержались, а в конце еще и забили.
  • Можете себе представить, что вам снится сон… на корейском языке? Такое сложно представить, особенно если вершина знаний иностранного — это школьный стандартный набор: имя, возраст и «London is the capital of Great Britain». Мы пригласили в студию полиглотов и узнали, как им живется.
  • Ну и еще немного красоты вам в этот осенний день: фотослужба TUT.BY выбрала самые лучшие снимки сентября. Посмотрите, ведь там события, участниками или свидетелями которых могли быть и вы.

Все новости четверга, 3 октября

Признайтесь, вы сейчас тоже не очень хотите идти на работу? Соберитесь! А чтобы было легче, вот вам мотивирующая история семьи Щукиных. Когда 9-летнего Мишу отдавали на бальные танцы, он плакал от этого «немужского» занятия, теперь он — чемпион мира, а вся семья теперь тоже занимается танцами. Легкой пятницы всем нам.

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Теги: Новости, Гомель
 
 
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Пока вы спали в стране началась перепись. Пока что она проходит только в онлайн-режиме. Мы тут же попробовали «переписаться» и делимся впечатлениями. Ну и, конечно,...
 
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