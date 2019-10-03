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Похолодание и никакого солнца (а то и, страшно сказать, снег!). Погода в Могилеве в выходные
04.10.2019 08:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Утепляемся, друзья! В эти выходные в Могилеве заметно похолодает, да еще и небо будет пасмурным. В понедельник вообще прогнозируют мокрый снег. Но тепло еще ненадолго вернется, говорит предварительный прогноз.
Сегодня, 4 октября, еще будет солнечно и до +11°С.
В субботу похолодает — +4…+9°С. Будет пасмурно, к ночи поднимется ветер.
В воскресенье, 6 октября, станет еще холоднее: 0…+4°С. К пасмурной погоде прибавится порывистый ветер.
В понедельник и вовсе прогнозируют мокрый снег. На термометре будет 0…+3°С. Погода будет пасмурной.
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В понедельник может пойти мокрый снег!
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