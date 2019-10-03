ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Если б я была мэром». Брестчанка Юля хочет расширить мост на Шевченко и построить «диснеевский» парк

04.10.2019 08:17 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Хороших идей много не бывает, считает брестчанка Юля — и предлагает читателям познакомиться со своими предложениями по улучшению Бреста на конкурс TUT.BY «Если б я был мэром»: реконструировать мост на бульваре Шевченко, построить выставочный центр, «диснейлендовский» парк для местных ремесленников — и где взять на все это деньги.


Транспорт, свет и каскадный водопад

Несмотря на свежепостроенный Западный обход, ситуация с развитием городского экологичного пассажирского транспорта оставляет желать лучшего. В первоочередном порядке Юля реализовала бы идею реконструкции моста через реку Мухавец, соединяющего бульвар Шевченко и улицу Махновича. Через пару лет застройки Заречного района по этому мосту идти пешком будет быстрее, чем ехать на автомобиле. Новый мост увеличил бы пропускную способность и позволил бы пустить троллейбус.

Брестчане хорошо знают ежегодный концерт молодежной музыки «Город света». Пора традицию света переносить в повседневность. Считаю, подсвечивать нужно не только административные здания, но и жилые дома. Минск тому пример. Не лишней будет и подсветка мостов.

Маленький штрих, который бы отлично вписался в природный ансамбль и ландшафт улицы Коммунистической, — это строительство каскадного водопада между двумя дорожками, ведущими от площади Ленина вниз к Брестскому горисполкому.

Отстающих — стыдить, выставочный комплекс — построить

Область наша аграрная, промышленных гигантов нет, поэтому и предпринимательская инициатива сводится к наиболее предприимчивым и успешным. На ум приходят лишь «Санта» и «Савушкин». Остальные успешные живут своей жизнью и их незаметно на просторах города. На месте мэра я рассказывала бы о наших крутых фирмах и предприятиях всем, чтобы отстающие понимали, что их состояние — не норма.

Предлагаю также построить большой торгово-выставочный шоурум с оригинальной архитектурой, в котором нашлось бы место промышленным и тематическим выставкам: художественным, рекламным, научным, торговым, образовательным. Такая площадка должна подстегнуть творческие и предпринимательские желания двигаться и развиваться. Расположила бы такой комплекс при въезде в город со стороны Польши за кольцом вдоль Варшавского шоссе, в так называемом Юго-Западном районе города. Места там достаточно. Также в этом районе стоит создать градостроительный кластер, который включал бы в себя не только административно-деловой центр, но и жилую застройку.

Диснейленд для ремесленников и воркаут в каждом дворе

Рассмотрела бы вопрос возможности воссоздания части старого города Бреста, пусть и в виде «диснейлендовского» парка, где нашлось бы место для ремесленников и купцов.

Спортивных объектов в городе достаточно, а вот их посещение не каждому по карману. Поэтому при строительстве жилья нужно ввести социальный стандарт: проектировать и строить на придомовой территории нужно не только детские площадки, но и современные спортивные площадки для воркаута.

Где взять деньги на это все

А вот этом пусть бы думали мои подчиненные!

Конкурс «Если б я был мэром» продолжается. Вы точно знаете, где и чего городу не хватает, а что из него лучше убрать? Придумайте план «руководства городом», опишите все свои идеи и инициативы, помечтайте вволю (можете даже мечтать о бюджетных деньгах на реализацию своих фантастических планов!) — и присылайте его нам. Победитель конкурса «Если б я был мэром» получит от редакции TUT.BY 300 рублей.

Присылайте документ в формате doc или docx (или же видеоролик — как угодно) на электронный адрес: stanislav.korshunov@tutby.com с пометкой «Если б я был мэром».

Подробные правила конкурса смотрите по ссылке.

Читайте также

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А еще она хочет построить выставочный центр - и знает, кто должен найти на все это денег.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Если б я был мэром». Гродненка Виктория мечтает (в стихах!) о памятнике Скорине, фуникулере и парках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
04.10.2019
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика