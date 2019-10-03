«Если б я была мэром». Брестчанка Юля хочет расширить мост на Шевченко и построить «диснеевский» парк

Источник материала: Tut.by

Хороших идей много не бывает, считает брестчанка Юля — и предлагает читателям познакомиться со своими предложениями по улучшению Бреста на конкурс TUT.BY «Если б я был мэром»: реконструировать мост на бульваре Шевченко, построить выставочный центр, «диснейлендовский» парк для местных ремесленников — и где взять на все это деньги.





Транспорт, свет и каскадный водопад

Несмотря на свежепостроенный Западный обход, ситуация с развитием городского экологичного пассажирского транспорта оставляет желать лучшего. В первоочередном порядке Юля реализовала бы идею реконструкции моста через реку Мухавец, соединяющего бульвар Шевченко и улицу Махновича. Через пару лет застройки Заречного района по этому мосту идти пешком будет быстрее, чем ехать на автомобиле. Новый мост увеличил бы пропускную способность и позволил бы пустить троллейбус.

Брестчане хорошо знают ежегодный концерт молодежной музыки «Город света». Пора традицию света переносить в повседневность. Считаю, подсвечивать нужно не только административные здания, но и жилые дома. Минск тому пример. Не лишней будет и подсветка мостов.

Маленький штрих, который бы отлично вписался в природный ансамбль и ландшафт улицы Коммунистической, — это строительство каскадного водопада между двумя дорожками, ведущими от площади Ленина вниз к Брестскому горисполкому.

Отстающих — стыдить, выставочный комплекс — построить

Область наша аграрная, промышленных гигантов нет, поэтому и предпринимательская инициатива сводится к наиболее предприимчивым и успешным. На ум приходят лишь «Санта» и «Савушкин». Остальные успешные живут своей жизнью и их незаметно на просторах города. На месте мэра я рассказывала бы о наших крутых фирмах и предприятиях всем, чтобы отстающие понимали, что их состояние — не норма.

Предлагаю также построить большой торгово-выставочный шоурум с оригинальной архитектурой, в котором нашлось бы место промышленным и тематическим выставкам: художественным, рекламным, научным, торговым, образовательным. Такая площадка должна подстегнуть творческие и предпринимательские желания двигаться и развиваться. Расположила бы такой комплекс при въезде в город со стороны Польши за кольцом вдоль Варшавского шоссе, в так называемом Юго-Западном районе города. Места там достаточно. Также в этом районе стоит создать градостроительный кластер, который включал бы в себя не только административно-деловой центр, но и жилую застройку.

Диснейленд для ремесленников и воркаут в каждом дворе

Рассмотрела бы вопрос возможности воссоздания части старого города Бреста, пусть и в виде «диснейлендовского» парка, где нашлось бы место для ремесленников и купцов.

Спортивных объектов в городе достаточно, а вот их посещение не каждому по карману. Поэтому при строительстве жилья нужно ввести социальный стандарт: проектировать и строить на придомовой территории нужно не только детские площадки, но и современные спортивные площадки для воркаута.

Где взять деньги на это все

А вот этом пусть бы думали мои подчиненные!

Конкурс «Если б я был мэром» продолжается. Вы точно знаете, где и чего городу не хватает, а что из него лучше убрать? Придумайте план «руководства городом», опишите все свои идеи и инициативы, помечтайте вволю (можете даже мечтать о бюджетных деньгах на реализацию своих фантастических планов!) — и присылайте его нам. Победитель конкурса «Если б я был мэром» получит от редакции TUT.BY 300 рублей. Присылайте документ в формате doc или docx (или же видеоролик — как угодно) на электронный адрес: stanislav.korshunov@tutby.com с пометкой «Если б я был мэром». Подробные правила конкурса смотрите по ссылке .

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com