«Если б я был мэром». Витеблянин Юрий советует власти не мыслить глобально - а хотя бы подготовиться к зиме

Источник материала: Tut.by

Мы продолжаем конкурс «Если б я был мэром» . Напомним: любой читатель TUT.BY — да-да, и вы тоже — может прислать на него свои идеи по улучшению города и побороться за главный приз — 300 рублей. Витеблянин Юрий Шепелев предлагает властям города начать с малого, но очень важного — обеспечить зимой нормальную уборку улиц и дворов.



Фото: Юрий Шепелев

— Каждый день я выбираюсь из дома на прогулку с фотоаппаратом или по другим делам. И чем ближе зима — тем больше волнения: что будет в городе с уборкой снега, льда и сосулек, можно ли будет безопасно передвигаться по улицам без риска для здоровья?

Жители Витебска каждый день замечают недостатки в работе той или иной коммунальной службы. Где-то вовремя не вывозят мусор, не убирают дворы или подъезды. Где-то нет фонарей, не обустроены детские площадки. А в новых микрорайонах — явная нехватка объектов социальной инфраструктуры и деревьев.

Но эти проблемы традиционны для всех городов Беларуси, они перманентны. И постепенно как-то решаются, особенно, если удается привлечь к ним внимание СМИ или высокого начальства.



Фото: Юрий Шепелев



Фото: Юрий Шепелев

Но вот в холодное время года витебляне становятся настоящими жертвами беспорядка в системе городского ЖКХ. Достаточно вспомнить прошлую зиму, когда Витебск находился в снежном «коллапсе» и когда сплошной каток был даже на центральных улицах, что уж говорить про окраины.

Поэтому не нужно нынешним или будущим витебским властям строить «наполеоновские» планы долгосрочного развития. Нужно хотя бы хорошо подготовиться к предстоящей зиме. Всем горожанам хочется ходить по очищенным тротуарам, не скользить по льду и не утопать по колено в снегу на улицах, мостах, в скверах и парках, безопасно спускаться и подниматься по лестницам.

Куда дешевле потратить часть бюджета на уборку города и нанять больше дворников, чем оплачивать больничные листы пострадавшим от гололеда витеблянам.



Фото: Юрий Шепелев

Мэр должен начать с малого. Вначале он обязан обеспечить комфортное проживание горожан, начиная с уборки снега зимой, а уж потом, заработав авторитет и доверие, может строить плотины, мосты и ставить памятники".

Присылайте свои работы на конкурс «Если б я был мэром» в виде документа в формате doc или docx на электронный адрес: matveeva@tutby.com с пометкой «Если б я был мэром». Подробные правила конкурса смотрите по ссылке . Дерзайте! Если вам что-то непонятно — мы всегда готовы ответить на вопросы наших читателей по телефону минской редакции TUT.BY: +375 17 239−57−05.

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