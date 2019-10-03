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«Если б я был мэром». Витеблянин Юрий советует власти не мыслить глобально - а хотя бы подготовиться к зиме
04.10.2019 08:42 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мы продолжаем
— Каждый день я выбираюсь из дома на прогулку с фотоаппаратом или по другим делам. И чем ближе зима — тем больше волнения: что будет в городе с уборкой снега, льда и сосулек, можно ли будет безопасно передвигаться по улицам без риска для здоровья?
Жители Витебска каждый день замечают недостатки в работе той или иной коммунальной службы. Где-то вовремя не вывозят мусор, не убирают дворы или подъезды. Где-то нет фонарей, не обустроены детские площадки. А в новых микрорайонах — явная нехватка объектов социальной инфраструктуры и деревьев.
Но эти проблемы традиционны для всех городов Беларуси, они перманентны. И постепенно как-то решаются, особенно, если удается привлечь к ним внимание СМИ или высокого начальства.
Но вот в холодное время года витебляне становятся настоящими жертвами беспорядка в системе городского ЖКХ. Достаточно вспомнить прошлую зиму, когда Витебск находился
Поэтому не нужно нынешним или будущим витебским властям строить «наполеоновские» планы долгосрочного развития. Нужно хотя бы хорошо подготовиться к предстоящей зиме. Всем горожанам хочется ходить по очищенным тротуарам, не скользить по льду и не утопать по колено в снегу на улицах, мостах, в скверах и парках, безопасно спускаться и подниматься по лестницам.
Куда дешевле потратить часть бюджета на уборку города и нанять больше дворников, чем оплачивать больничные листы пострадавшим от гололеда витеблянам.
Мэр должен начать с малого. Вначале он обязан обеспечить комфортное проживание горожан, начиная с уборки снега зимой, а уж потом, заработав авторитет и доверие, может строить плотины, мосты и ставить памятники".
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«Если б я был мэром». Витеблянин Юрий советует власти не мыслить глобально - а хотя бы подготовиться к зиме
Витеблянин Юрий Шепелев предлагает властям города начать с малого, но очень нужного.
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