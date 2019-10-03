Красота на колесах. Гомельчанка купила фургон и оборудовала в нем мобильную парикмахерскую

Источник материала: Tut.by

«Ой, дзеўки, а что тут такое продают?» — «Красоту продают, недорого, заходи!» — «А на мою голову мелиорацию наведете?» — и кормянские женщины заливаются дружным смехом. Новость о том, что сегодня в самом центре Кормы у церкви стригут всего за 5 рублей, а красят за 15 (даже по деревенским меркам — смешные цены), облетела всю округу — и уже через полчаса у разноцветного фургона образовалась очередь. Его хозяйка, гомельчанка Наталья Рыжченко, просит местных не волноваться: пока всех не обслужит, никуда не уедет. А не успеет — останется до завтра. Недаром ведь ее парикмахерская называется «От заката до рассвета», а работает она по всей Гомельской области.





Пару лет назад Наталья — парикмахер 5-го разряда с 20-летним стажем — решила открыть собственную парикмахерскую. Стала искать помещение и ужаснулась: стоимость аренды, говорит, просто неподъемная!

— С аукциона предлагалось арендовать комнатушку в 12 м2 за 450 р в месяц, на считая коммунальных. Да надо было еще отремонтировать это помещение! А завтра хозяин расторгнет с тобой договор — и что? Ты снова на улице. Нет, думаю, лучше уж свое приобрести. Но как, если денег нет? Так и родилась эта идея с передвижной парикмахерской, — рассказывает Наталья.

Несколько месяцев женщина просматривала автобарахолки в поисках недорогого прицепа-кемпера, наконец остановилась на стареньком трейлере за 2 тысячи долларов. Главное, что в нем было самое необходимое — раковина и вода. Затем взяла в кредит подержанный внедорожник, которому бы хватало лошадиных сил таскать все это парикмахерское хозяйство, — и отправилась по деревням.

— Меня всегда тянуло на село. Нравятся люди, которые здесь живут: они другие — добрее, что ли, у них хорошая энергетика, а это в моей профессии очень важно, — объясняет выбор Наталья.





Конечно, помимо любви к профессии и людям, у Натальи был еще и четкий бизнес-план. Главный его козырь: затраты, несмотря на постоянные переезды, меньше, а клиентов — больше.

— Сегодня я потратила на дорогу от Гомеля до Кормы около 10 рублей, плюс понадобилось немного топлива для работы электрогенератора. Плачу налог на самозанятость — это 27 рублей в месяц. Вот и все затраты.

Наталья подсчитала — чтобы хватало на жизнь, в день ей нужно обслуживать не меньше 15 человек. И так пять дней в неделю.





Перед тем как остановиться в населенном пункте, владелица парикмахерской на колесах встречается с представителями местной власти: нужно обязательно согласовать свой визит. Не везде, говорит парикмахер, ей рады.

— В Тереховке, к примеру, мне отказали. Сказали, что у них уже есть парикмахерская. В Кузьминичах вообще сказали, что здесь у них стоять нельзя.





С Кормой же сложилось сразу. Наталью тут ждали долго. Несколько лет назад здесь был комбинат бытового обслуживания, при нем — парикмахерская, но потом КБО за ненадобностью упразднили. С тех пор постричься для деревенских стало целой проблемой. Мужчины еще кое-как справляются самостоятельно — купили машинки для стрижки с насадками. А вот женщинам сложнее: приходится ехать в райцентр, и иногда на «подстричься» у них уходит едва не весь день — автобусы из Кормы в Добруш ходят нечасто.









Таких маленьких населенных пунктов, как Корма, в области достаточно. Еще есть деревни. А это значит, уверена Наталья, что в клиентах дефицита не будет. И вообще будущее, говорит она, как раз за такими, как у нее, парикмахерскими — экономкласса и мобильными.

— Люди в регионах не готовы отдавать много денег за стрижку. Ну и, если честно, профессионалов необязательно искать в дорогих салонах: самое главное — найти своего мастера по своему кошельку.

Кажется, в Корме своего уже нашли. Местные выходят из фургона довольные и просят Наталью в следующем месяце приехать к ним снова. Завтра парикмахерская на колесах направляется в соседнюю Жгунь.





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