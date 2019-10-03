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Похолодает. Очень похолодает. Погода в Витебске в выходные
04.10.2019 08:34 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В конце рабочей недели погода начнет меняться, с северо-западными ветрами на территорию нашей страны поступит более холодный воздух из Скандинавии — температура понизится,
В субботу, 5 октября, возможен дождь. Температура воздуха ночью — +4…6 °С, днем — +6…8 °С.
В воскресенье, 6 октября, пасмурно, без осадков. Ночью — около нуля, днем — +3…5 °С.
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С северо-западными ветрами на территорию нашей страны поступит более холодный воздух из Скандинавии - температура понизится.
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