Похолодает. Очень похолодает. Погода в Витебске в выходные

Источник материала: Tut.by

В конце рабочей недели погода начнет меняться, с северо-западными ветрами на территорию нашей страны поступит более холодный воздух из Скандинавии — температура понизится, сообщает pogoda.by.

В субботу, 5 октября, возможен дождь. Температура воздуха ночью — +4…6 °С, днем — +6…8 °С.

В воскресенье, 6 октября, пасмурно, без осадков. Ночью — около нуля, днем — +3…5 °С.

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