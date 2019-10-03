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«Если б я был мэром». Гомельчанин Сергей предлагает чиновникам выйти в народ и строить садики и школы

04.10.2019 08:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прием заявок на наш конкурс «Если б я был мэром» продолжается. Наш следующий «претендент на кресло мэра» — гомельчанин Сергей Рябцев, который предлагает чиновникам выйти из кабинетов в народ и активнее пользоваться соцсетями. А еще он знает, где взять деньги на проекты по улучшению городской жизни!

Завел бы аккаунт в соцсетях

Если б я был мэром, то, прежде всего, начал бы вести аккаунты в социальных сетях, чтобы жители города были в курсе, чем я занимаюсь на работе каждый день, какие вопросы обсуждаю с подчиненными, чтобы всегда могли со мной связаться напрямую и оперативно сообщить о проблеме. Горожане должны знать мэра своего города в лицо. Кто из нас узнает Петра Алексеевича, если вдруг встретит в Гомеле? Я — нет.


Фото: pixabay.com

Решил бы проблему с транспортом и дорогами

В городе есть транспортная проблема. Все маршруты проходят через центр города — и там постоянно пробки в часы пик. Местные власти вместо строительства Восточного обхода уродуют центр города — расширяют проезжую часть, уменьшают тротуары, размещают кольца на и без того узких улицах.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Озелененил бы Гомель

Раньше Гомель считался одним из самых зеленых городов Беларуси — теперь же на большинстве улиц вырублены деревья, а все пространство заложено плиткой. А в жаркий день негде спрятаться от палящего солнца. Для решения данной проблемы я бы действовал так: начал бы сажать уже взрослые деревья, а не саженцы. Сейчас же власти попытались «прикрыться» 500 туями — так их каждый год устанавливают и убирают (это, кстати, тоже лишние траты на их покупку, а затем уборку и хранение).


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Срочно построил бы сады и школы в новых микрорайонах

Все знают, что в городе есть проблема с садиками и школами. Новые районы построили 10−15 лет назад, а дошкольных и школьных учреждений нет в них до сих пор. Родителям приходится возить своих детей по городу. Проблема острая и требует незамедлительного решения.


Фото: Вячеслав Коломиец

Сделал бы жизнь пешеходов комфортнее

Как мне кажется, город должен удовлетворять потребности людей, а не машин. Нет, от автомобилей мы не отказываемся, но стоит уделить внимание и другим участникам жизни города. Я бы сделал в городе пешеходную улицу, велодорожки, увеличил бы размеры тротуаров.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Где взять на все на это деньги?

Сейчас многие спросят, где на реализацию моих предложений брать деньги. Тут все просто: деньги есть. Просто в последние несколько лет гомельские власти «разбрасываются» ими бездумно, не решая при этом настоящие проблемы граждан: занимаются перекладыванием хорошей плитки и добротного асфальта на главной улице к приезду президента, ремонтами облисполкома и его гаража… А два «золотых» туалета на набережной? Также для экономии средств можно ввести ограничение на служебный автомобиль для чиновников, а сэкономленные средства отправить на нужды города. Кстати, для власть имущих это было бы очень полезно — они бы, наконец, узнали проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются многие гомельчане.

Любите свой город, хотите его изменить, благоустроить, облагородить, но пока не имеете для этого никаких полномочий? Мы дадим вам возможность в своих мечтах (и наших публикациях) побыть… мэром и даже получить за это зарплату!

Придумайте план «руководства городом», опишите все свои идеи и инициативы и присылайте документ в формате doc или docx на электронный адрес: elena.bychkova@tutby.com с пометкой «Если б я был мэром».

Подробные правила конкурса смотрите по ссылке.

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Теги: Гомель
 
 
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Сейчас многие у меня спросят, откуда на реализацию моих предложений брать деньги. Тут все просто. Деньги есть. Просто в последние несколько лет гомельские власти...
 
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