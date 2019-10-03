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C 5 октября открывается охота на зайца

04.10.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

C 5 октября открывается охота на зайца

С первой субботы октября (5 октября) 2019 года по первую субботу ноября (2 ноября) 2019 года в светлое время суток разрешена охота на зайца-беляка и зайца-русака. Охотиться разрешено на животных любого пола и возраста. Способ охоты — ружейный с подхода с гончими собаками. Разрешенные орудия охоты: гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных дробью; охотничьи собаки: гончие, имеющие полевой диплом по зайцу и (или) лисице. Также разрешен безружейный способ охоты с применением борзых собак, ловчих птиц.

При охоте ружейным способом на зайца-русака, зайца-беляка в это время (с первой субботы октября по первую субботу ноября 2019 года) с одной гончей собакой, имеющей полевой диплом по зайцу и (или) лисице, могут охотиться до трех охотников. В охотничьих путевках, выдаваемых этим охотникам, в графе «Особые условия» указываются порода, кличка собаки, номер и другие данные регистрационной карточки собаки, информация о наличии полевого диплома по зайцу и (или) лисице.

Андрей БУЛЫКО,
исполняющий обязанности начальника Новогрудской
межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира

 
 
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С первой субботы октября (5 октября) 2019 года по первую субботу ноября (2 ноября) 2019 года в светлое время суток
 
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