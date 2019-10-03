ПРОГРАММА областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкі-2019»

10:00–21:00
Выставка караваев и снопов районов Минской области
Работа Города мастеров
Выставка подворий районов Минской области
Работа торговых площадок организаций Минской области
Выставка-продажа работ ремесленников
Выставка техники и интерактивных зон МЧС
Работа детских аттракционов и развлекательных площадок
Проведение мастер-классов по декоративно-прикладному искусству
10:00–14:00
Проведение областного фестиваля фольклорного искусства «Фальклорная талака»
11:30–12:00
Концерт Национального академического народного хора Республики Беларусь им. Г. Цитовича
14:00–16:30
Торжественная церемония награждения передовиков жатвы-2019.
Праздничный концерт творческих коллективов Минщины и артистов белорусской и российской эстрады
16:30–21:00
Концерт «Музыкальный калейдоскоп» с участием любительских коллективов и кавер-групп Минской области
21:00
Праздничный салют