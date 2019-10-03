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ПРОГРАММА областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкі-2019»

04.10.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

10:00–21:00

Выставка караваев и снопов районов Минской области

Работа Города мастеров

Выставка подворий районов Минской области

Работа торговых площадок организаций Минской области

Выставка-продажа работ ремесленников

Выставка техники и интерактивных зон МЧС

Работа детских аттракционов и развлекательных площадок

Проведение мастер-классов по декоративно-прикладному искусству

10:00–14:00

Проведение областного фестиваля фольклорного искусства «Фальклорная талака»

11:30–12:00

 Концерт Национального академического народного хора Республики Беларусь им. Г. Цитовича

14:00–16:30

Торжественная церемония награждения передовиков жатвы-2019.

Праздничный концерт творческих коллективов Минщины и артистов белорусской и российской эстрады

16:30–21:00

Концерт «Музыкальный калейдоскоп» с участием любительских коллективов и кавер-групп Минской области

21:00

Праздничный салют

 
 
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Место проведения: ГСУ «Борисов-Арена»Время проведения: 12.10.2019 с 10:00 до 21:00
 
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