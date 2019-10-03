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Перепись населения стартовала в Беларуси

04.10.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

На сайте Белстата можно подробно ознакомиться со всеми способами переписаться. Для пользователей интернета, пожалуй, наиболее удобным будет заполнить анкету самостоятельно по адресам www.перепись.бел и www.census.by, используя при этом ресурс межбанковской системы идентификации (МСИ). Кстати, это могут сделать как зарегистрированные, так и незарегистрированные пользователи МСИ. Первые - войдя с помощью логина и пароля, вторые – через СМС-код (указав свой идентификационный номер и номер мобильного телефона). Пройдя процедуру входа, человек получит предзаполненный переписной лист, где уже будут указаны фамилия, имя, отчество, личный номер, дата и место рождения. Останется дополнить его недостающей информацией. Таким образом можно переписать не только себя, но и всю свою семью.

https://www.belta.by

 
 
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Сегодня в Беларуси стартовала перепись населения под лозунгом «Взгляд на настоящее - шаг в будущее». На первом этапе можно заполнить опросные листы самостоятельно...
 
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