Сотрудников уголовного розыска поздравили с профессиональным праздником

Источник материала: Газета Авангард

В отделе внутренних дел райисполкома в преддверии профессионального праздника чествовали лучших сотрудников уголовного розыска.





Благодарственные письма от районного исполнительного комитета за умелые и профессионально грамотные действия, инициативу, проявленные при проведении служебных мероприятий, а также в связи с празднованием 101 годовщины со дня образования уголовного розыска органов внутренних дел Республики Беларусь лучшим оперативникам и ветеранам уголовного розыска: Василию Пыжикову, Александру Лисейчикову, Виктору Язепову и Александру Чечко – вручил заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков. Также грамотами ОВД райисполкома были отмечены Александр Левченко и Геннадий Карпов.

















Ольга МАРЦЕЛЕВА

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