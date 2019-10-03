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Сотрудников уголовного розыска поздравили с профессиональным праздником

04.10.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В отделе внутренних дел райисполкома в преддверии профессионального праздника чествовали лучших сотрудников уголовного розыска. 

Сотрудников уголовного розыска поздравили с профессиональным праздником

Благодарственные письма от районного исполнительного комитета за умелые и профессионально грамотные действия, инициативу, проявленные при проведении служебных мероприятий, а также в связи с празднованием 101 годовщины со дня образования уголовного розыска органов внутренних дел Республики Беларусь лучшим оперативникам и ветеранам уголовного розыска: Василию Пыжикову, Александру Лисейчикову, Виктору Язепову и Александру Чечко – вручил заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков. Также грамотами ОВД райисполкома были отмечены Александр Левченко и Геннадий Карпов.

Сотрудников уголовного розыска поздравили с профессиональным праздником
Сотрудников уголовного розыска поздравили с профессиональным праздником
Сотрудников уголовного розыска поздравили с профессиональным праздником
Сотрудников уголовного розыска поздравили с профессиональным праздником
Сотрудников уголовного розыска поздравили с профессиональным праздником
Сотрудников уголовного розыска поздравили с профессиональным праздником
Сотрудников уголовного розыска поздравили с профессиональным праздником

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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В отделе внутренних дел райисполкома в преддверии профессионального праздника чествовали лучших сотрудников уголовного розыска.  ...
 
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